113前夕PO圖緬懷蔣經國 柯志恩：從政者能無愧？

柯志恩緬懷蔣經國，感慨所有從政者捫心自問：能無愧乎？（翻攝柯志恩臉書）

2025/01/12 11:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委柯志恩今PO出父親、前屏東縣長柯文福與前總統蔣經國合照，回顧父親與經國先生的互動過往，除感佩蔣經國對國家的無私奉獻，也有感而發表示如今政治紛亂、社會撕裂、人民苦痛、權勢張狂，所有從政者捫心自問能無愧乎？

柯志恩說，1月13日是經國先生逝世紀念日，朋友將「華視老影片系列--行政院長到屏東縣巡視」分享給她，片中看到爸爸陪同經國先生的身影，再度勾起那段感動又溫馨的記憶。

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她回想小時候縣長住所有一個手搖電話，平時很少用，一響就知道爸爸的長官要來屏東視察﹗經國先生很喜歡到屏東縣走訪，光是恆春鎮就來了16次之多（如沒記錯），現有留存到屏東視察影片都可看到父親陪在經國先生身邊，且不時低頭和經國先生談話。

柯志恩引述父親轉述跟蔣經國聊的話題，總是不離農漁民的生活、工程的進度、稻田栽種和漁獲情形；經國先生格外重視人民生計，走到哪都會詢問物價，也會主動關心縣政有無困難？對基層和民眾出自真誠的關懷，完全以百姓為優先的風範，讓父親終生難忘、感佩不已。

她指出，明天又逢緬懷經國先生的日子，祈願所有居高位者，典型在夙昔，勿忘經國先生留給我們的德澤、榜樣與期勉，並引述蔣經國語錄「政府，必為全民服務，為全民造福，對民眾誠實守信，一切施政都以民眾為依歸：政府，是法治的政府，必循憲法體制，保障人權，做到法律面前人人平等；政府，是有為的政府，必須人才薈萃，權責分明，以力事革新，不斷求進步來提高行政效率；政府，更是團結的政府，由中央至地方，無分地域」。

柯志恩同時感慨，看看如今政治紛亂、社會撕裂、人民苦痛、法治不彰、權勢張狂，所有從政者捫心自問：能無愧乎？

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