柯文哲抗告被駁回 民眾黨質疑高院「屈從上意」

民眾黨11日發起「111釘孤枝」活動，在自由廣場聚眾抗議司法不公，民眾黨公職人員一起登台與群眾高呼口號。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/01/12 10:02

〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪遭羈押禁見，律師團日前提出抗告，高院昨（11）日深夜駁回抗告，柯文哲確定延押3個月。民眾黨今日質疑，經過「翻天覆地、押人取供」，高院仍認為「有勾串之虞」，難道是「明知檢方辦案有問題、證據薄弱，卻仍執意屈從上意、積極協助檢方嗎」？

民眾黨指出，柯文哲及律師團已逐一表明「毫無逃亡動機與可能，更無串證疑慮」的情況下，高院法官「竟視若無睹，執意配合北檢在起訴後，仍企圖於審判程序中透過押人取供的侵害人權手段，補強北檢證據薄弱的起訴」，令人無法接受，「尤有甚者，過去四個多月，一連串的司法動作，政治辦案斧鑿斑斑，更罔顧公民社會強烈批判質疑的聲浪，漠視人民要求司法正義的訴求，台灣司法墮落至此，令人難過與痛心」。

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民眾黨痛批，全案經過四個月的偵查，搭配操弄輿論的炒作，以及「抄家滅黨」式的偵辦，如今在偵查完結正式起訴後，卻硬要持續羈押禁見，不僅剝奪人身自由，更嚴重侵害柯文哲的防禦權與公平審判的要求，令本黨及關心司法人權的民眾都難以接受。

民眾黨也表示，昨日有「超過10萬的人民站上街頭」，展現捍衛司法正義的決心；據民調也有超過四成以上的民眾認為檢方的證據不夠充分，「政治辦案的黑手，卻讓高院做出『與社會高度脫節』的判決，『政治辦案的黑手』更讓全民看見『綠色威權、司法不公』的壓迫」。

「賴清德總統，停止將司法作爲個人攻擊政治對手的工具。」民眾黨向賴清德喊話，「應還給台灣社會基本的公平正義」，「停止迫害打壓在野監督力量」，「別再繼續殘害台灣民主」，千萬不要忽視人民捍衛司法正義、追求社會公義的決心與勇氣。

民眾黨最後強調，「在最艱難的時刻，本黨全力支持柯文哲前主席捍衛清白」，也將陪伴所有的支持者繼續勇敢前進，「本黨將全力作為人民的後盾，捍衛司法、守護台灣的決心，永不退縮」。

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