查水表？罷免涂權吉觀音連署站引警2度查訪 黃瓊慧釋疑

國民黨立委涂權吉。（資料照）

2025/01/12 00:42

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體持續發起「桃汰立委，罷免OUT」活動，9日在觀音區中山路增設連署罷免國民黨立委涂權吉固定站點後，轄區警方二度派員前往查訪，引主辦方與各界關切，對此，桃園市議員黃瓊慧10日晚間於臉書說明，大園分局長向她解釋「同仁前往連署站關心是類似『成立競選總部』的概念、例行性走一趟，出自善意。

黃瓊慧於臉書指出，大園分局長向她提到，「員警問話方式確實引發市民朋友的疑慮，在這方面他誠心表達歉意。」她也請分局長「要充分尊重人民罷免的權力，未來請保持行政中立！」她也會持續捍衛市民的權益。

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「全力一擊 罷免涂權吉團隊」10日晚間也於官方臉書發布聲明指出，「我們深知基層員警的辛勞與困難，畢竟大家都是社會的一份子，是大家的夥伴。更感謝他們在保護社會安全、維持秩序方面的付出。希望社會各界能夠理解這些難處，並對所有辛苦工作的員警給予更多的支持與關懷。」

「全力一擊 罷免涂權吉團隊」也公開呼籲，桃園市長張善政及市府相關單位應避免濫用公權力、保障民主權利、及透明化執行，針對此事應立即公開相關執法背景，消弭公眾疑慮，避免基層員警成為爭議的代罪羔羊。

「桃汰立委，罷免OUT」連署罷免涂權吉行動，今天（12日）下午1點至3點，持續於楊梅區新梅兒童公園、大園區橫山書法公園進行，據主辦方規劃，桃市6區罷免提議書現場皆可收取。

「桃汰立委，罷免OUT」連署罷免涂權吉行動，今天（12日）下午1點至3點，持續於楊梅區新梅兒童公園、大園區橫山書法公園進行。（記者黃政嘉攝）

罷免涂權吉觀音連署站9日2度引警方查訪，桃市議員黃瓊慧於臉書釋疑。 （翻攝臉書「黃瓊慧 桃園觀察日記」）

「全力一擊 罷免涂權吉團隊」於官方臉書發布聲明指出，深知基層員警的辛勞與困難。（翻攝臉書「黃瓊慧 桃園觀察日記」）

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