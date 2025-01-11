員林市長游振雄辭世 所遺任期不足2年 縣府將派員代理

員林市長游振雄曾任5屆彰化縣議員，二任員林市長，從政近30年，擁有深厚人脈與影響力。（翻攝員林市長游振雄臉書）

2025/01/11 22:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨籍彰化縣員林市長游振雄今（11日）清晨辭世，享壽63歲。游振雄曾任5屆彰化縣議員，二任員林市長，從政近30年，近兩年他先後被診斷出罹患肺腺癌與淋巴癌，依然一邊治療一邊辦公，今日清晨突然病情惡化逝世，消息傳出，讓不少地方人士不捨。

縣府民政處表示，員林市長游振雄辭世，所遺留市長任期不足2年，依據地方制度法第82條規定，其市長職缺由縣政府派員代理，將不辦理補選，近日將決定代理市長人選。

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游振雄年輕時是健力國手，曾代表彰化參加區運拿下多面金牌，後來希望為體育界發聲競選縣議員，連續當選彰化縣議會第14至18屆議員，2018年他轉戰員林市長，2022年連任成功，他任內市長期間推動「一里一社區」，並開辦幸福卡、幸福巴士等福利建設，同時首創體育管理所，提高員林地區運動風氣，深得地方人心，市民們喜愛以「雄大市長」稱呼他。

據了解，游振雄近2年飽受肺線癌轉移淋巴癌之苦，醫院、辦公兩頭跑，最近一次公開露面是去年10月中，但原本壯碩的身形，已經瘦弱不少，去年12月，他進行10多小時手術後成功，原本身體恢復狀況不錯，未料今日凌晨3點病情又出現惡化，急救不治。

員林市公所今日在市長臉書專業公告辭世消息，令不少市民不捨，公所人員也哭成一團。員林市公所表示，事發突然，大家都盼望市長手術後能歸來，公所發送的新春春聯、贈品都印有市長游振雄，近日只能先進行回收，預計本月25日舉行告別式。

議員曹嘉豪表示，所有議員中跟游振雄認識最久也最好，是他政治上的良師也是生活中最好的夥伴，游振雄熱愛運動，常常約他一起組團打桌球跟網球，他的個性真誠與幽默感染了身邊每一個人，他曾經跟他訴苦，療程很痛，痛到哭，對於曾經是運動國手的人都受不了，可見真的很辛苦，如今對他突然離去，實在令人惋惜，也祝他一路好走，離苦得樂，不再痛了。

員林織襪業者張惠英也表示，至今很難接受這個事實，游市長熱愛體育跟公益，前年土耳其強震，他號召當地企業一同捐贈上萬件保暖衣及超過3萬雙棉襪等物資，至今印象深刻，沒想到這麼好的人這就樣離開我們，祝福他離苦得樂。

前年土耳其強震，游振雄（左）號召當地企業一同捐贈上萬件保暖衣及超過3萬雙棉襪等物資，齊力幫助災民度過難關。（資料照，記者陳冠備攝）

員林市長游振雄曾是健力金牌國手。（翻攝游振雄臉書）

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