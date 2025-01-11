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    釘孤枝餘波》近300小草想闖總統官邸與警人牆對峙 19時人潮散去全面通車

    約2、3百名支持者聚集在北市愛國西路與羅斯福口，欲前往總統府官邸抗議，一度與警方發生對峙。（記者劉慶侯攝）

    約2、3百名支持者聚集在北市愛國西路與羅斯福口，欲前往總統府官邸抗議，一度與警方發生對峙。（記者劉慶侯攝）

    2025/01/11 19:59

    〔記者劉慶侯／台北報導〕民眾黨今舉辦的「111釘孤枝」活動，過和程堪稱平和，除了在晚間6時在自由廣場前宣佈結束後，又有約2、3百名支持者聚集在北市愛國西路與羅斯福口，欲前往總統官邸抗議，一度與警方「人牆」發生對峙，最後終於在晚間7時全部散去。目前管制區域已全面通車。

    民眾黨今日舉辦的「111釘孤枝」活動，聚攏的支持者在下午4時左右，一度高達逾萬人，北市警調集逾千名警力全面進行交通管制，和針對博愛特區及總府周邊進行控管。

    陳抗活動原訂晚間5時30分結束，但因民眾黨發言人數眾多，直到開始下小雨，最後延至晚間6時許才正式宣佈結束。由於愛國西路周邊警方已進行管制，於是要求支持民眾往中山南路方向移動。

    不過，因民眾黨的3輛宣傳車早先就在愛國西路與羅斯福口集結，警方預判可能會有動作，也立刻調派大批警方到場作預控。

    果然，黃國昌立委轉往宣傳車上演講，並要求大眾合眾歌曲作為聲援柯P，一度散去的民眾去轉往愛國西路，形成與警方對峙局面。

    最後，約晚間近7時左右，在黃國昌表示對現場警察喊：「警察辛苦了」的聲中，再次要求支持者解散，人潮才逐漸散去。

    警方維安警力直到抗議人群解散，才逐區塊解除人車管制，約在晚間7時10分全面通車放行。

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