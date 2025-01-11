「桃汰立委，罷免OUT」 中壢、平鎮、楊梅鄉親連署響應

民眾簽署罷免書後，直接加入志工，擴大罷免藍委能量。（記者黃政嘉攝）

2025/01/11 20:10

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體發起「桃汰立委，罷免OUT」，中壢、平鎮、楊梅等地今天都有連署點，罷免國民黨立委，連署民眾相互提醒「不能寫潦草」，謹慎填寫，也有人簽完連署直接加入志工，擴大連署能量，主辦單位志工說，涂權吉、呂玉玲連署罷免人潮都比預期來得多。

「我也要寫！」平鎮區新勢公園10點展開連署即有民眾接連不斷地簽署響應，桃園第5選區罷免行動志工「通通罷掉」張先生表示，由於地緣關係，8成的簽署民眾都是來連署罷免呂玉玲，是罷免對象最多，預估完成至少200份以上，蠻意外藍營長期執政的平鎮、龍潭區，有這麼多人響應。

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家住石門水庫附近的29歲林先生工作前，騎著Uber Eats到新勢公園連署罷免呂玉玲，他說，自己因疾病關係，反對藍營亂修法，讓老人免付健保費，健保若因此倒掉，後果不堪設想。簽完聯署旋即加入志工的62歲李小姐說，許多藍白立委幾乎成傅崐萁的「傅」隨組織，亂搞國會，台灣民主自由可貴，不允許任何親共勢力擾台。

楊梅頭重溪柚子公園下午3點不到即聚集人潮，等著連署罷免立委涂權吉，350份罷免提議書一度不夠，有些人還幫家人帶回家簽，桃園第2選區「罷權行動」發言人Rick說，連署罷免人潮超乎預期，後來加印300份也幾乎簽完，很多人問還會不會在柚子公園辦連署，下週會繼續在此地舉辦，詳細時間仍待規劃，也謝謝熱心民眾買一大袋暖包包相挺，明天還會在新梅兒童公園、橫山書法公園舉辦連署。

新屋區76歲葉先生從林口來罷涂權吉，他說，自己從公職退休，首次參與連署，立法院日前3讀通過修正警察人員人事條例，提高退休警、消、海巡、空勤人員所得替代率最高達80％，這些族群月領高薪，但年輕人上班薪水才3、4萬元，非常不妥。

40歲陳小姐帶著65歲媽媽一起罷涂權吉，她認為，立法院提出法案只顧及黨意，未顧及民意，這樣的立委已無法充分反映民意，像健保費補助應對低收、更弱勢的族群，而非有能力的老人，否則對國家財務衝擊很大，任何法案都應充分溝通，而非藍白仗人數優勢強行通過。

中壢新明市場連署點，56歲黃先生連署罷免魯明哲，他說，魯明哲跟著藍委在立院鎖門，不讓民進黨進去投票，實在太過分，除了自己連署，也帶了超過10份回家給小孩、親友簽；65歲劉小姐跟著先生騎車罷免立委呂玉玲，安全帽還沒脫下就提筆簽署，她說，財劃法各地分布不公，台灣民主可貴，「不想讓台灣香港化」，還會再揪朋友響應罷免藍委。

中壢另一連署地點，廣安街麵館前的志工徐小姐說，平常在家看新聞看得很焦慮無力，聽到牧師陳曉煒的演講後，便加入連署志工，這幾天早上時段都有滿多人連署。

立法院去年12月20日強行通過加嚴罷免連署的「公職人員選舉罷免法修正案」，罷免連署須附身分證影本，對此，提倡降低修憲門檻、落實民主的「人民作主志工團」今早也在平鎮新勢公園發起全國性公投提案，志工簡小姐說，為了反對惡法，邀集民眾連署，盼讓全民公投來決定。

林先生騎著Uber Eats，趁上工前連署罷免藍委，反對讓老人免付健保費。（記者黃政嘉攝）

平鎮區新勢公園今早10點開始連署，眾多民眾蹲坐石椅填寫連署書。（記者黃政嘉攝）

楊梅頭重溪柚子公園今午3點不到，即聚集眾多民眾連署罷免立委涂權吉，350份連署書一度不夠現場民眾索求。（記者黃政嘉攝）

楊梅區頭重溪柚子公園連署點，今有熱心民眾買一大袋暖包包相挺工作人員。（「桃汰立委，罷免OUT」志工提供）

中壢區新明市場連署點，今早也有民眾連署罷免立委魯明哲。（記者黃政嘉攝）

「桃汰立委，罷免OUT」另在中壢廣安街麵館前設連署固定點。（記者黃政嘉攝）

「人民作主志工團」今早也在平鎮新勢公園發起全國性公投提案，盼讓全民公投決定。（記者黃政嘉攝）

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