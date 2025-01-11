喊向獨裁威權宣戰 黃國昌：絕對讓賴清德、法務部長、檢察總長下台

民眾黨代理主席黃國昌說，今天就是向獨裁威權體制宣戰的時刻，絕對要讓賴清德下台、法務部長下台、檢察總長下台。（記者陳逸寬攝）

2025/01/11 19:42

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨今天在自由廣場舉辦「111釘孤枝捍衛司法正義」集會活動，民眾黨代理主席黃國昌上台致詞說，柯文哲交保出來後，沒有花1分鐘討論柯案，而是討論民眾黨接下來10年發展，他告訴自己沒有做錯選擇。未來在追求台灣司法獨立道路上，民眾黨一定站在最前面，絕對要讓賴清德下台、法務部長下台、檢察總長下台，今天就是向獨裁威權體制宣戰的時刻。

黃國昌說，前總統蔡英文在執政前曾向人民道歉，允諾該做到的修集遊惡法等承諾，在全面執政後卻跳票了，民進黨已經成為自己過去最討厭的模樣，在民進黨身上我們看到威權獨裁，看到他們怎麼把司法檢調當成自己政治追殺的工具，「但面對賴清德的獨裁、民進黨的威權，我們不會怕，今天就是向賴清德這獨裁威權體制宣戰的時刻」

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黃國昌說，柯文哲交保出來當天，他跟柯文哲談了2個多小時，過程中，柯文哲沒有花1分鐘跟他討論案子，沒有討論接下來要面臨的刑事訴訟，柯文哲看到他的第一句話，就是拿白紙來，討論民眾黨接下來10年發展。他哽咽提到，送走柯文哲後，「我告訴自己沒有做錯選擇。」

黃國昌說，柯文哲一樣關心國會改革、憲政改革，關心台灣未來與民主，主席關心的從不是他自己，大家在這裡也不是關心主席一個人的清白，而是台灣司法能否保有最基本的公平正義。他允諾，未來在追求台灣司法獨立道路上，民眾黨一定站在最前面，「絕對要讓賴清德下台、法務部長下台、檢察總長下台」。

黃國昌也說，今天不僅是喊口號，更是對彼此的許諾，他們絕對不會休止，也希望今天行動可以讓民進黨收斂一點，下一次集結口號響起時，將再次集結，讓賴清德、民進黨從今天開始學會對人民謙卑，人民才是國家的主人。

民眾黨代理主席黃國昌上台喊絕對要讓賴清德下台、法務部長下台、檢察總長下台。（記者陳逸寬攝）

黃國哽咽提到，送走柯文哲後，「我告訴自己沒有做錯選擇。」（記者陳逸寬攝）

民眾黨111「拒絕綠色威權 還我司法正義」（釘孤枝）活動，民眾黨團黃國昌等8名立委登台。（記者陳逸寬攝）

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