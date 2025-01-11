民眾黨指15萬小草挺釘孤枝！陳佩琪柯美蘭舉布條「讓柯文哲回家盡孝」

陳佩琪、柯美蘭舉布條「讓柯文哲回家盡孝」。（記者劉信德攝）

2025/01/11 18:52

首次上稿 18:31

更新時間 18:52（15萬小草+新增照片）

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨今（11日）號召支持者到自由廣場「釘孤枝」，聲援前民眾黨主席柯文哲並抗議司法不公，集會結束前，主辦方宣布，現場共有15萬人。柯妻陳佩琪、柯妹柯美蘭也到場，兩人致詞後共同在台上舉起「柯爸病危，請讓柯文哲回家盡孝」的大布條。

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「她的哥哥柯文哲絕對沒有貪汙」，柯美蘭致詞說，他願意讓北檢偵查4個月，但是190頁的起訴書、11個起疑、68個可能，5個疑似，卻沒有真正的金流，但他被羈押了。她提到柯文哲首次交保後到新竹醫院探望父親，她看到柯文哲淚流滿面，不斷詢問關於父親的病情，雖然柯文哲是急重症專家，但他在看守所中無法替父親做任何事。

柯美蘭表示，有媒體認為柯文哲看父親是要準備逃亡，「是可忍，孰不可忍」，柯文哲交保金額7千萬元、帶著電子腳鐐，他也願意辭去黨主席職位，竟然有人認為他要逃跑，「請問他要逃去哪裡？」；她說，柯文哲內心對父親有非常深的愧疚，請帶給他們真正公平的司法。

陳佩琪致詞說，檢調搜索當天，到家中翻箱倒櫃，像蝗蟲過境，結果押了4個月，最後結論是「某時地」，搜走家中5個人包括她母親及過世父親遺留下能夠懷念他的存摺，「我知道他是要搜我們家是不是有大量的不明來源現金，請問他有搜到嗎？」

「為什麼沒有證據可以搜索我們家？」陳佩琪質問，起訴書都是從家中搜索出來的東西，找證據編故事，搜索柯文哲的手機，把跟他有聯絡的人的全部叫來問，一個莫須有的罪名就來搜索。

陳佩琪表示，裁決書中寫到，柯文哲是落選的總統參選人，只是一個在野黨主席被告；說柯破壞司法、塑造自己是一個良心犯政治犯，羈押看守所後恣意拒絕出庭，又能夠期盼他在出北所後能遵守到庭；又說他一副君臨天下、睥睨一切法律，凌駕法律之上，「請問這到底在拘提他過程中，沒有給他傳票就強制拘提到法院，到底是誰違法？」

陳佩琪眼眶泛淚。（記者劉信德攝）

民眾黨宣布，現場共有15萬名小草抗議司法不公。（記者劉信德攝）

活動結束後，黃國昌以向民眾致謝為由，將與會群眾號召至中山南路、愛國西路口。（記者劉信德攝）

黃國昌將與會群眾號召至中山南路、愛國西路口。（記者劉信德攝）

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