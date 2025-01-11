廢翔、斷健、敲羅！ 台中罷免3藍委行動 湧現跨世代支持

台中市罷免藍委連署踴躍。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/11 18:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中罷免連署風潮持續增溫，罷免3名市區國民黨立委的公民團體，今天下午在勤美綠園道設攤連署收件，不畏寒流來襲，現場連署踴躍，更有許多人攜家帶眷，表達對藍委的憤怒，民團強調，目標在農曆春節能連署3個立委各萬份罷免，達安全門檻，衝上第2階段連署數。

藍白立委攜手在立法院接連修法亂象，激烈衝突後通過選罷法、憲訴法、財劃法修正案，催出民怨，台中市3個公民團體連署罷免市區3個立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，並命名為「廢翔行動」、「斷健行動」及「敲羅行動」，現場民眾熱烈參與連署，罷免民團表示，在上月立院修法通過選罷法後，罷免收件大增10幾倍，元旦以來收件數更是持續增加。

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家住南屯的父母帶著小孩一起來連署，史太太強調是為了台灣的未來，看到藍委在立院所做所為都是靠人數碾壓法案，卻未充分溝通及審察，實在太過份，特地來連署讓孩子知道我們不是中國人，中共正在滲透台灣，也號召家族響應罷免。

南區林小姐也帶父親連署罷免，看到在當地藍委無腦法盲行為、違法亂政，實在無法忍受；北屯蔡先生加入連署也說，台中人不用跟傅崐萁、黃國昌去做胡鬧，再搞下去台灣很危險，自己已經70多歲了，但要為子孫努力，保住台灣的國家安全與民主自由。

「敲羅行動」志工表示，藍委去參加民眾黨台北挺貪污釘孤枝了，台中選民還不出來嗎！「廢翔行動」、「斷健行動」。而國民黨和民眾黨聯手修正選罷法後，參加連署活動的民眾越來越熱絡，相較以往約增加5、6成民眾響應，許多參與罷免行動的民眾，自組志工團幫忙收集連署書，有人一次繳交20多份的連署書。

另外中三選的立委楊瓊瓔今天也出現在罷免行列，罷免志工張小姐強調，把國民黨把團團利益放在國家之上，公民一定要站出來，抵制違法亂政，今天連署踴躍，早把連署書寫好交出，明顯感覺台中人的怒火。

罷免民團明（12日）上午將在南屯國民運動中心推出罷免連署活動，包括四叉貓、八炯、閩南狼等人均將到場助陣，號召民眾一同支持；另台灣中社有感於國會亂象已波及民主機制，12日下午也推出「大民主時代」行動論壇，包括前聯電董事長曹興誠、筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮及八炯、閩南狼等，都將到台中開講，號召民眾「民主的紛爭，要用更大的民主解決」

台中市罷免藍委連署踴躍，各攤位擠滿人。（記者蔡淑媛攝）

台中市罷免藍委連署踴躍，各攤位不分世代擠滿人。（記者蔡淑媛攝）

台中市罷免藍委連署踴躍。（記者蔡淑媛攝）

台中市罷免藍委連署踴躍，各攤位擠滿人。（記者蔡淑媛攝）

台中市罷免藍委連署踴躍，各攤位擠滿人。（記者蔡淑媛攝）

台中市罷免藍委連署踴躍。（記者蔡淑媛攝）

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