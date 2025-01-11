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    首頁　>　政治

    議員林亮君國道塞車還被撞！車尾嚴重凹陷照曝光

    民進黨台北市議員林亮君今開車在國道遭後車追撞，轎車尾部凹陷毀損，所幸人沒有大礙。（取自林亮君臉書）

    民進黨台北市議員林亮君今開車在國道遭後車追撞，轎車尾部凹陷毀損，所幸人沒有大礙。（取自林亮君臉書）

    2025/01/11 17:55

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市議員林亮君今（11）日開車在國道遭後車追撞，轎車尾部凹陷毀損，人身雖沒有大礙仍有些不適，已到醫院檢查。她表示，後續幾天原訂發春聯的行程可能會受到影響，會先觀察身體狀況是否適合跑行程。

    林亮君今天自己開車原本是要到新竹吃喜酒，她表示，當時路況有些壅塞，車輛幾乎靜止，後方車子沒有減速撞上後，她的車往側邊偏移，擦撞到側邊車輛；經連繫警方、保險公司後，她也到醫院檢查，韌帶有些拉傷，後續將再觀察幾天狀況，原定下週發春聯的行程可能受到影響。

    國道警方表示，勤務指揮中心在11點42分左右接獲通報，五楊高架道南向50.2公里桃園路段，有3部車事故，經電話聯繫現場當事人，得知無人受傷，依簡易交通事故處理流程，指引至五楊分隊報案。

    據警方了解，呂姓女駕駛的車輛疑似未保持安全距離，因前方車流回堵，撞上前方林亮君駕駛的車輛，導致林亮君的車輛碰撞到劉姓男駕駛的小客車，現場無人受傷，各車駕駛人酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

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