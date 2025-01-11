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    張麗善站台聲援民眾黨：司法不公不義 期待還柯文哲清白

    張麗善在民眾黨籍雲林縣議員陳乙辰及國民黨立委葉元之、張嘉郡陪同下上台聲援柯文哲。（記者陳逸寬攝）

    張麗善在民眾黨籍雲林縣議員陳乙辰及國民黨立委葉元之、張嘉郡陪同下上台聲援柯文哲。（記者陳逸寬攝）

    2025/01/11 17:44

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨籍雲林縣長張麗善今天下午幫民眾黨「111釘孤枝」拒絕綠色威權、還我司法正義抗議活動站台，她致詞說，前民眾黨主席柯文哲先前交保金額7000萬元是有史以來的天價，而且使用電子腳鐐對於一位在野黨主席，是無限的侮辱，讓大家對司法不公不義感到遺憾，她期待司法可以公平正義的對待每一個人民，司法勿枉勿縱，還給柯文哲清白。

    張麗善在民眾黨籍雲林縣議員陳乙辰及國民黨立委葉元之、張嘉郡陪同下上台，她說，為了司法不公正，大家不能保持沉默，2022年她競選連任時，有調查局人員教唆他人指控張麗善買票，還好有人全程錄音，真相才能揭露，她也才能幸免災難，但仍有許多人被羅織罪名，不公不義對待，並且落選、失敗，遲來的正義是正義嗎？

    張麗善說，很慶幸去年2月1日立法院藍白合作過半，過去她擔任立委時，舉手舉腳都無法發揮監督力量，所以她要感謝民眾黨，不只支持調高農糧收購價格，保障農民權益，還通過財政收支劃分法、憲法訴訟法，但法律三讀通過之後有用嗎？民進黨依然要聲請釋憲，沒有站在全民的立場思考，現在的執政黨一意孤行，罔顧民意，甚至還司法迫害，讓她非常憤怒，7000萬交保金額是有史以來的天價，電子腳鐐對於在野黨主席是無限的侮辱，讓大家對司法不公不義感到遺憾。

    張麗善還說，司法不能被沾污，民主不能被賤踏，大家不能再保持沉默，要勇敢發聲，捍衛司法公平正義，如果司法淪陷，人民還能依靠什麼？她相信終有一天會撥雲見日，期待司法可以公平正義對待每一個人民，並還給柯文哲清白。

    民眾黨111「拒絕綠色威權 還我司法正義」（釘孤枝），台下民眾高舉司法不公標語抗議。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨111「拒絕綠色威權 還我司法正義」（釘孤枝），台下民眾高舉司法不公標語抗議。（記者陳逸寬攝）

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