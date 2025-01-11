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    「萬老師」、陳培瑜陪車掃 保證蔡銘軒福利政見不會掏空國庫

    民進黨立委「萬老師」郭昱晴（左2）、陳培瑜（右1）、羅美玲（左1）陪蔡銘軒（右2）車掃前，保證他的福利政見說到做到，且不會掏空國庫。（記者陳鳳麗攝）

    民進黨立委「萬老師」郭昱晴（左2）、陳培瑜（右1）、羅美玲（左1）陪蔡銘軒（右2）車掃前，保證他的福利政見說到做到，且不會掏空國庫。（記者陳鳳麗攝）

    2025/01/11 17:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮長補選黃金週末，立委「萬老師」郭昱晴、陳培瑜陪民進黨候選人蔡銘軒車掃，蔡銘軒說，有不少草屯鄉親肯定他的福利政見，需要年輕人返鄉陪父母投下支持他的選票，而他的4大福利政見一定說到做到，陳培瑜也說，這些福利政見的財源都有計算過，保證「絕不會掏空國庫」。

    草屯鎮長補選下週六投票，國民黨籍候選人簡賜勝上午有台北市長蔣萬安陪同早市掃街。民進黨候選人蔡銘軒下則有「萬老師」郭昱晴、陳培瑜、羅美玲等3名女性立委陪同，在草屯鎮「路西」地區車隊掃街。

    郭昱晴鼓勵年輕人返鄉投票支持蔡銘軒，讓草屯鎮能有不同的鎮長來帶領。蔡銘軒也說，希望年輕人提早返鄉，陪陪父母、幫忙大掃除，再陪父母去投票支持他。雖然知道有不少鄉親支持他，但礙於人情壓力不敢表態，無法表態沒關係，到投票所就能展現自己意志，放心地把票投給他。

    蔡銘軒說，他提出消費券加碼到2000元等4大福利政見，都與前鎮長洪國浩討論過，一定說到做到。立委陳培瑜補充，草屯鎮在前鎮長洪國浩的努力帶領下，有很好的財政，現在由蔡銘軒來接棒，他的福利政策的財源是經計算過的，一定做得到，也保證「不會掏空國庫」。

    立委郭昱晴（左起）、陳培瑜、草屯鎮長補選候選人蔡銘軒、立委羅美玲一同站上宣傳車車隊掃街。（記者陳鳳麗攝）

    立委郭昱晴（左起）、陳培瑜、草屯鎮長補選候選人蔡銘軒、立委羅美玲一同站上宣傳車車隊掃街。（記者陳鳳麗攝）

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