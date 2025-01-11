藍委挺釘孤枝 吳宗憲：柯文哲起訴書灌了一堆不構成犯罪要件的東西

藍委吳宗憲（前中）、謝龍介等人站台民眾黨「釘孤枝」遊行。（記者陳逸寬攝）

2025/01/11 16:57

〔記者施曉光／台北報導〕10餘位國民黨立委今天為民眾黨「111釘孤枝」拒絕綠色威權、還我司法正義抗議活動站台，過去擔任檢察官的國民黨立委吳宗憲致詞時批評台北地檢署起訴柯文哲，在800多頁的起訴書中灌了一大堆並不構成犯罪要件的東西，寫進一堆與本案無關的內容，難道是要給名嘴當話題嗎？

吳宗憲表示，大家給檢察官辦案空間，相信司法，希望檢方能做出像樣的偵查結果，因此在過去4個月，他都不願意說太多，但北檢800多頁的起訴書中，灌了一大堆不構成犯罪要件的東西，台灣的起訴書會寫進一堆與本案無關的東西嗎？是要給名嘴當話題嗎？他自己寫了20年的起訴書，從來沒有做過這種事情，一些過去的同事也都覺得很荒謬，各地的檢察官都在檢察官論壇上罵北檢。

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吳宗憲還說，一個10年以上刑責的重罪，北檢就憑EXCEL檔案，拿有瑕疵的證據來堆疊案情，非常荒謬。

此外，吳宗憲說，自己在立法院做過最蠢的事情，就是嚐試要與民進黨立委說道理，但根本沒有人在聽他說什麼，讓他非常無奈，他強調，壞人並不怕法律，現在的執政黨立委不怕也不屑法律，甚至還操弄法律，壞人不怕法律，就只怕大家放下法律反抗，現在已經是大家不必客氣的時候了。

國民黨立委謝龍介則表示，今天站出來因為當權者把司法當工具，今天對付柯文哲，明天就會對付他，後天就會追殺大家，過去民進黨說民主是人民做主，但今天大家根本無法做主，民主已經變成民進黨做主，非常可惡。

此外，也出場這場活動的馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，他代表前總統馬英九來向民眾黨、柯文哲家人致意，並給民眾黨代理主席黃國昌打氣，他並強調，自己來不是為了柯文哲、民眾黨與國民黨，而是為綠色綁架司法沉淪而來。

蕭旭岑說，柯文哲個人清白要自己爭取，但期待司法能公平審判，檢方在偵查過程一定要押柯文哲，如今已經移審法院，法官也裁定交保，檢方卻仍要羈押柯，柯文哲的人權何在？

他還說，柯文哲、黃國昌因為不聽民進黨，民進黨就動員側翼霸凌柯、黃兩人，所以在野黨一定要合作，維護全民權益，現在綠色恐怖已經到了無法無天的地步，大家要一起反對綁架人權、賤踏司法的民進黨。

小草到場聲援柯文哲。（記者陳逸寬攝）

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