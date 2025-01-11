台中購物節落幕中獎獎金遲未發 楊典忠：別考驗民眾耐性

楊先生（左）中獎的區域專屬獎3千元，已經一個多月還在審核中，向議員楊典忠陳情。（記者張軒哲攝）

2025/01/11 17:14

〔記者張軒哲／台中報導〕台中購物節去年12月25日活動結束，1月10日市府抽出好宅中獎人，羨煞許多市民。但清水民眾楊先生中獎的區域專屬獎3千元，已經一個多月卻還在審核中，因此向議員陳情，市府經發局今表示，擔心民眾輸錯發票號碼，所以審核比較嚴格。

市議員楊典忠表示，過去有說中獎後15天匯入戶頭，現在購物節都辦六屆了，領獎等一個多月還領不到，問了市府還說怕民眾出錯，怎麼有市府自己不長進還怪民眾的？市府都已經有數位發展局了，怎麼領獎作業還是慢吞吞，楊典忠要求領獎作業流程都應該要標準化，不要考驗民眾耐性。

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楊先生10月24日到全聯清水中興店購物，上購物節APP輸入發票號碼資料後，11月30日就獲知中了區域專屬獎三千元，購物節首次中獎，天天看APP訊息都是審核中，直到活動12月25日結束、1月10日好宅直播得主出爐，他立即向市議員楊典忠陳情，經詢問後得知市府怕民眾輸錯發票號碼，所以審核比較嚴格，楊先生質疑市府領獎作業完全不顧市民感受，期待中獎的喜悅都變對市府的憤怒了。

楊典忠表示，市府活動已經辦過多次，兌獎領獎也應該都有經驗，沒有理由讓民眾等那麼久，台中購物節活動辦得讓民眾憤怒，就有失活動本意，市府應檢討對領獎作業流程，減少民眾枯等時間與作業錯誤。

清水民眾楊先生於去年11月30日中獎的區域專屬獎3千元。（記者張軒哲攝）

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