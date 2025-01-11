參加「111釘孤枝」國民黨：過去藍白紛爭已翻頁、放下所有情緒齊努力

國民黨副秘書長江俊霆（中）、發言人楊智伃（右）和桃園市議員凌濤今天出席釘孤枝活動。（記者劉信德攝）

2025/01/11 16:27

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫的嫡系子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤與國民黨副秘書長江俊霆、發言人楊智伃今天下午參加民眾黨「111釘孤枝」拒絕綠色威權、還我司法正義抗議活動，凌濤在受訪時表示，民眾黨核心幕僚陳智菡日前已經說了，過去不支持「藍白合」是為了搶救民眾黨的政黨票，甚至還對外致歉，因此過去「藍白合」紛爭已經翻頁，所有情緒都應該放下來，大家站在一起為司法正義而努力。

凌濤並指出，朱立倫這次「開綠燈」呼籲黨內一起參加今日活動，就是希望放下過去的情緒，一起共同面對現在綠色獨裁的鴨霸，如果國民黨再不站出來，未來任何一個人都會遭受綠色獨裁的欺壓。

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凌濤過去屢屢槓上民眾黨立委黃珊珊，對於媒體詢問，是否與黃珊珊也已經翻頁了？他沒有正面回應，只說陳智菡已經把真實狀況揭露出來，可以印證國民黨過去的主張非常穩健，當時國民黨質疑黃珊珊的民調，如今已證明立論是正確的，如今民眾黨的前主席受到傷害，白營所有高層也都不會再去與民進黨有勾連，否則「小草」與所有台灣民眾都不會認可。

對於國民黨未來推動反罷免，是否有「藍白合」的空間？凌濤表示，現在民進黨團隊完全反民主、鴨霸獨裁，甚至還想要挑起大罷免，在野力量一定會團結合作在一起。

此外，針對立法院民進黨團總召柯建銘上午嗆藍、白兩黨，凌濤表示，柯建銘談話內容很像共產黨言論，柯建銘現在已經失控，想要欺壓在野力量，要摧毀台灣民主，他呼籲賴清德總統千萬不要換掉柯建銘，讓柯建銘繼續當萬年總召。

楊智伃則說，出席今日活動象徵國民黨表達支持公平司法審判，希望司法審判可以公平公正，一定要有具體事證，不能羅織罪名，並期盼司法不再受政治力介入，而且所有個案都應如此。

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