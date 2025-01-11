前綠營人士聲援釘孤枝活動 林正杰嗆「燒掉地檢署」

前民進黨立委林正杰今天下午現身民眾黨「111釘孤枝」拒絕綠色威權、還我司法正義抗議活動。（記者陳逸寬攝）

2025/01/11 16:23

〔記者施曉光／台北報導〕前民進黨立委許國泰、林正杰今天下午現身民眾黨「111釘孤枝」拒絕綠色威權、還我司法正義抗議活動。林正杰致詞時痛批檢方沒有證據，只憑傳聞證據就抓前民眾黨主席柯文哲，「無法無天，比過去的國民黨還要可惡」，他還呼籲在場群眾站起來反抗，行使抵抗權，如果最後檢察官無法交代案情，大家就到地檢署放火，把地檢署燒掉。

自稱燒過中壢分局的林正杰還說，他不是和平主義者，而是一個抵抗主義者，民進黨政府欺負老百姓，大家就要反抗，並3次高喊「幹掉民進黨！」

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許國泰則說，台灣已經解嚴多年，原本應該是個民主國家，但民進黨執政後，台灣是民主國家嗎？他提醒大家，在野勢力如果不夠團結，就經常被執政黨欺負，過去戒嚴時期是如此，解嚴之後也是如此，他覺得台灣人的心肝太軟了，「這種（民進黨）政權還有40%的人支持，可悲啊！」

許國泰強調，柯文哲有沒有貪污也沒有罪，現在台灣是民主國家，本應該無罪認定，就連中國共產黨抓貪污都要找到錢，但柯文哲被扣押4個月，檢方還是找不到金流，民進黨經常說「抗中保台」，但台灣要拿什麼跟中國比？「現在沒有民主與自由，拿什麼跟中國比？」他說，台灣要民主自由，要靠大家，並呼籲在野人士團結一致對抗。

許國泰還說，自己從30歲出頭就開始參加反對運動，至今81歲，還沒看到真正的民主國家，很可悲，過去黨外人士因為團結一致，示威遊行，才能讓余登發獲保外就醫，也沒有再回去坐牢。

林正杰則指出，他佔領過北檢，包圍過機場，也燒掉過中壢分局，過去黨外所以能爭取到民主就是靠不怕的拼命精神，但過了50後年，他沒想到台灣會發生這麼多奇奇怪怪的事情。

林正杰強調，京華城案不是弊案，台北市政府都委會有權力在都更條件下給予容積獎勵，把京華城案說成弊案是有問題的，檢察官把一個沒有被定罪的被告羈押4個月，空方、辯方攻防的公平性何在？這就是司法迫害，違反人權。

林正杰還說，傳聞證據不能被當成證據，入人於罪，但這次傳聞證據都成為柯文哲案的關鍵，檢察官沒有確切證據，只有「1500」，任誰看都知道是「下午3點」，卻被當成「1500萬」，檢方沒有證據，只憑傳聞證據抓人，無法無天，比過去的國民黨還要可惡，呼籲大家要站起來反抗，行使抵抗權。

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