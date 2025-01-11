台北大罷免串聯 公民團體嗆藍委問政不專業

罷免羅智強、王鴻薇、賴士葆及徐巧芯的團體串聯，於捷運六張犁站旁串聯收取連署書。 （記者甘孟霖攝）

2025/01/11 16:35

〔記者甘孟霖／台北報導〕立院擴權法案引發青鳥行動，日前立院通過《憲法訴訟法》等修法，更引發公民團體不滿，於各地發動罷免藍委行動。今（11日）罷免羅智強「大安強強滾」、罷免王鴻薇「山除薇害」、罷免賴士葆「文山退葆」、罷免徐巧芯「剷除黑芯」團體串聯，於捷運六張犁站旁串聯收取連署書。

「大安強強滾」發言人「一百」說，團體認為不管任何政黨，只要他的立委有出現通敵、毀憲惡行的行為都應該罷免，比如羅智強提案修正「衛星廣播電視法」，為《中天》解套，這樣的行為等同通敵，而其他藍營毀壞民主憲政的法案，羅智強也無役不與；另外，問政表現也不專業，討論有爭議時，還一直拿著自拍棒要剪接短影音自我行銷，只會作秀，大安區希望有一個具有專業度的立委代表。

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「剷除黑芯」志工David說，團體認為徐巧芯問政不專業，對於地方也沒有選民服務，不照顧選區，基於這些理由認為徐不適任應汰除；此外，徐還曾經在國會中睡大覺，這也讓很多選民非常感冒。

「文山退葆」發言人Iana指出，賴士葆在國會裡沒有為民眾爭取福利，只是跟著國民黨當橡皮圖章、團進團出，只會通過一些政治性的法案，現在還要剝奪人民的罷免權利，而且最近幾次也完全沒有討論，而是透過修正動議方式，推出很多影響民生的法案，身為公民無法接受這樣的立委，不主動解散國會，公民就來手動下架。

「山除薇害」志工小螺絲表示，罷免王鴻薇主因有數個，在國家層面，王鴻薇曾到台灣的假想敵，中國的央視上，發表許多矮化自己國家的言論，也在立院隨著國民黨通過許多違憲亂政的法案；此外，王個人行為還有造謠抹黑、在國會亂打人、罵髒話等，這都引發選民的不滿，很多家長也反映對下一代是很不好的示範。

罷免羅智強、王鴻薇、賴士葆及徐巧芯的團體串聯，於捷運六張犁站旁串聯收取連署書。 （記者甘孟霖攝）

罷免羅智強、王鴻薇、賴士葆及徐巧芯的團體串聯，於捷運六張犁站旁串聯收取連署書。 （記者甘孟霖攝）

罷免羅智強、王鴻薇、賴士葆及徐巧芯的團體串聯，於捷運六張犁站旁串聯收取連署書。 （記者甘孟霖攝）

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