黃國昌喊柯文哲是永遠的黨主席 蔡壁如盼先團結再溝通

蔡壁如出席民眾黨111「拒絕綠色威權 還我司法正義」釘孤枝活動。（記者陳逸寬攝）

2025/01/11 16:23

〔記者李文馨／台北報導〕柯文哲涉貪遭起訴請辭民眾黨主席，推薦黨內立委黃國昌任代理主席，民眾黨預計2月下旬補選黨主席。代理黨主席黃國昌今天（11日）受訪避談選舉，強調「柯文哲是民眾黨永遠的主席」；參選民眾黨中央委員的前白委蔡壁如說，此時先訴求團結，待中央委員選舉完後再溝通。

民眾黨今天號召支持者到台北市自由廣場「釘孤枝」，聲援前民眾黨主席柯文哲，抗議司法不公。黃國昌會前受訪說，今天集會最重要的宗旨，就是人民站出來對綠色威權發出怒吼，要求賴清德應還給台灣人民應有的司法正義。被問到是否補選黨主席，他僅回應，「今天先不處理這個層次問題。」

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對於民眾黨中央委員候選人於參選政見提到唯一支持柯主席，黃國昌說，柯文哲對於民眾黨的意義、立下的原則、代表的精神，不僅僅是他，全體黨公職、支持者都認為「柯文哲是民眾黨永遠的主席」。

參選民眾黨中央委員的前白委蔡壁如則說，有些誤會就是「日久見人心，路遙知馬力」，很多媒體在政論節目大做文章，不知道檢調發生什麼事情，拿她20年前與柯文哲的對話做文章，她簽的名她不會否認，但還是要回歸現實，信件到底跟京華城有何關係，這就是含沙射影，檢方證據力薄弱只能找旁邊的，造成柯文哲社會性、政治性死亡，她嚴厲譴責。

至於化解小草誤會，是否有利爭取中央委員？蔡壁如說，下週是中央委員選舉，大家希望團結在一起，1月19日選完中央委員後就會進行溝通，把她的想法跟黨部充分表達，做最後決定。另外是否爭取黨主席？她說，先溝通完再說，這時先訴求團結，要團結在什麼平台，中央委員選完後，跟各領袖、黨部主委溝通後再來做決定。

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