才稱「沒有要對綠委提罷免」周軒爆傅崐萁助理釘孤枝帶頭連署罷免吳思瑤、吳沛憶

周軒在臉書爆料，國民黨滿志剛、傅崐萁助理帶頭，在釘孤枝現場連署罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶。（圖擷取自 臉書）

2025/01/11 16:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨今（11日）號召支持者到自由廣場「釘孤枝」，聲援前民眾黨主席柯文哲並抗議司法不公，國民黨部分人士也到場聲援。國民黨團總召傅崐萁日前稱國民黨團沒有提起要罷免民進黨立委。對此政治工作者周軒在臉書爆料，前國民黨青工會總會長滿志剛、傅崐萁助理帶頭，在釘孤枝現場連署罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前表示，要罷免掉國民黨所有的區域立委，並改選立法院正、副院長。傅崐萁日前受訪時稱「國民黨團已經清楚表達，我們就是做好本分的工作，我們沒有提起要對民進黨立委有任何罷免」，這是國民黨團的立場。」

請繼續往下閱讀...

周軒稍早在臉書PO出照片，可以看到拍攝者拿著「罷免連署意向書」選項有「吳思瑤（士林區、北投區）、吳沛憶（中正區、萬華區）、其他戶籍地之民進黨立委」意向書還要求簽署者留下姓名、身分證字號、戶籍地址、連絡電話等資料。

罷免連署意向書聲稱「本意向書僅供罷免連署使用，若該選區第一階段罷免並未通過，會通知您並銷毀所有個人資料。為了合乎選罷法，罷免團體會在114年2月1日正式開始罷免聯繫您來簽署正式連署書。」

周軒在貼文中表示「國民黨滿志剛、傅崐萁助理帶頭，在釘孤枝現場連署罷免吳思瑤、吳沛憶。」網友們看到貼文後紛紛留言「國民黨來真的，所以民進黨也要真的投入罷免」、「真是小人的行徑，嘴巴說不罷，實際卻不是那一回事」、「徐巧芯前助理，黃揚明好朋友」。

民眾黨111「拒絕綠色威權 還我司法正義」（釘孤枝）活動。（記者陳逸寬攝）

前青工會總會長滿志剛（右）。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法