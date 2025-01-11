小草上街釘孤枝 黃國昌：不分黨派對綠色威權發出怒吼

民眾黨今（11日）號召支持者到自由廣場「釘孤枝」，聲援前民眾黨主席柯文哲並抗議司法不公，群眾於午後陸續集結高喊「綠色威權、司法不公」。（記者陳逸寬攝）

2025/01/11 15:51

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨今（11日）號召支持者到自由廣場「釘孤枝」，聲援前民眾黨主席柯文哲並抗議司法不公，群眾於午後陸續集結高喊「綠色威權、司法不公」，主辦單位宣布，截至下午3時半，現場已超過5萬人。民眾黨代理黨主席黃國昌表示，為對抗綠色威權的恐怖統治，台灣人民應不分黨派站出來對綠色威權發出怒吼，要求賴政府還給人民司法正義。

民眾黨今天舉行「111拒絕綠色威權，還我司法正義」集會活動，逾十位國民黨立委也表態將出席。

請繼續往下閱讀...

今天中午過後，許多民眾不畏寒風陸續在自由廣場集結，並高喊「綠色威權，釘孤枝」、「司法不公，釘孤枝」、「賴清德放人」等口號；現場也有支持者身穿台北市政府外套及高腰褲，雙手銬上手銬，頭上戴有柯文哲頭套，裝扮為柯文哲。

黃國昌受訪表示，今日活動最重要的宗旨，就是讓民眾對綠色威權發出怒吼，要求賴政府給人民應有的司法正義；他也感謝國民黨公職響應活動，為對抗綠色威權的恐怖統治，台灣人民應不分黨派站出來，要求總統賴清德別繼續把手伸進司法，還給社會純淨、獨立的司法，給所有人真正的公平正義。

黃國昌表示，民眾黨的活動向來理性和平，但過去一段時間有很多綠營側翼藉假訊息把今天活動抹黑、抹紅，彷彿回到30、40年前黨國對黨外運動的奧步；他批評，民進黨完全沒長進，愈活愈回去。

根據活動規劃，今日集會登台發言者包含代理主席黃國昌、民眾黨團立委、網紅「館長」陳之漢；國民黨部分，包含馬英九基金會執行長蕭旭岑、雲林縣長張麗善及國民黨立院黨團；社會賢達人士則有醫師蘇偉碩、沈政男及高虹安前助理王郁文；另外，民進黨創黨元老許國泰、林正杰也將登台發言。民眾黨晚間將在自由廣場牌樓打上綠色燈光，象徵「綠色恐怖」籠罩。

民眾黨今（11日）號召支持者到自由廣場「釘孤枝」，聲援前民眾黨主席柯文哲並抗議司法不公，群眾於午後陸續集結高喊「綠色威權、司法不公」。（記者劉信德攝）

民眾黨代理黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

國民黨副秘書長江俊霆（中）、發言人楊智伃（右）和桃園市議員凌濤出席。（記者劉信德攝）

國民黨立委李彥秀出席。（記者劉信德攝）

小草爬上自由廣場牌樓。（記者陳逸寬攝）

今天中午過後，許多民眾不畏寒風陸續在自由廣場集結，並高喊「綠色威權，釘孤枝」、「司法不公，釘孤枝」、「賴清德放人」等口號；現場也有支持者身穿台北市政府外套及高腰褲，雙手銬上手銬，頭上戴有柯文哲頭套，裝扮為柯文哲。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法