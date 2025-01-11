陳佩琪嘆柯講話像有失智前兆老人 黃國昌靜默：盼早日接出柯文哲

民眾黨代理黨主席黃國昌受訪。（記者劉信德攝）

2025/01/11 15:32

〔記者李文馨／台北報導〕柯文哲妻子陳佩琪日前發文表示，柯文哲當時返家後，不像她過去所認識風趣幽默、思緒流暢的柯文哲，現在像個失智前兆的老人一般，詞語卡卡，舌頭打結。對此，民眾黨代理黨主席黃國昌靜默3秒後表示，大家都感同身受，盼賴政府把政治黑手、髒手拿出來，早日接出柯文哲。

媒體詢問，陳佩琪日前發文提到，柯文哲講話卡卡，是否羈押時間很長，對身體造成傷害。黃國昌靜默3秒後回應，陳佩琪看到柯文哲被關押這麼久，作為妻子心理的焦慮、不捨跟難過，大家其實都能感同身受，此時此刻最重要的事，希望賴政府把政治黑手、髒手拿出來。

請繼續往下閱讀...

黃國昌也說，若檢察官還找不到充分的證據起訴已被關押4個多月的柯文哲，卻持續押人取供，人民完全無法接受，希望能夠早日接出柯文哲，他相信柯驚人的毅力、耐力，很快會恢復到以前的狀態。

另外，對於國民黨中央及立院黨團皆到場聲援，黃國昌說，民眾黨對此表示深深感謝，目前對抗民進黨綠色威權的恐怖統治，台灣人民不分黨派都應該要團結在一起，站出來要求賴清德不要繼續把手伸到司法當中，還給他們一個純淨、獨立的司法，這樣才能給所有人民真正的公平正義。

根據活動規劃，今日集會登台發言者包含代理主席黃國昌、民眾黨團立委、網紅「館長」陳之漢；國民黨部分，包含馬英九基金會執行長蕭旭岑、雲林縣長張麗善及國民黨立院黨團；社會賢達人士則有醫師蘇偉碩、沈政男及高虹安前助理王郁文；另外，民進黨創黨元老許國泰、林正杰也將登台發言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法