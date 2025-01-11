為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白硬推三惡法引民怒 台中罷免3立委行動人氣爆棚

    罷免民團明（12）日上午將在南屯國民運動中心推出罷免連署活動，包括四叉貓、八炯、閩南狼等人均將到場助陣。「台中覺醒．展翅廢翔」提供）

    罷免民團明（12）日上午將在南屯國民運動中心推出罷免連署活動，包括四叉貓、八炯、閩南狼等人均將到場助陣。「台中覺醒．展翅廢翔」提供）

    2025/01/11 15:25

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中罷免連署風潮持續增溫，台中市3個罷免3位市區立委的罷免團體今天下午將在勤美綠園道設攤連署收件，罷免團體表示，在上月立院修法通過選罷法後，罷免收件大增10幾倍，元旦以來收件數也持續增加，目標在農曆春節能達到3個立委各萬份罷免連署，達到安全門檻，衝上第二階段連署數。

    台中市3個公民團體在今年5月就開始連署罷免台中市市區3個立委黃健豪、羅廷瑋及廖偉翔，並命名為「斷健行動」「敲羅行動」及「廢翔行動」，週六的市民廣場連署， 民眾相當踴躍參與連署。

    藍白聯手通過選罷法修正案，引發民團憤怒，民團表示，今天藍委去台北參加民眾黨挺貪污釘孤枝活動了，台中選民還不出來嗎，民團明（12）日上午將在南屯國民運動中心推出罷免連署活動，包括四叉貓、八炯、閩南狼等人均將到場助陣，號召民眾一同支持。

    另台灣中社有感於國會亂象已波及民主機制，12日下午也推出「大民主時代」行動論壇，包括前聯電董事長曹興誠、筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮及八炯、閩南狼等，都將到台中開講，號召民眾「民主的紛爭，要用更大的民主解決」

    台中市3個罷免3位市區立委的罷免團體將在今天下午勤美綠園道設攤連署收件。（敲羅行動行動提供）

    台中市3個罷免3位市區立委的罷免團體將在今天下午勤美綠園道設攤連署收件。（敲羅行動行動提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播