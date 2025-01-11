藍白硬推三惡法引民怒 台中罷免3立委行動人氣爆棚

罷免民團明（12）日上午將在南屯國民運動中心推出罷免連署活動，包括四叉貓、八炯、閩南狼等人均將到場助陣。「台中覺醒．展翅廢翔」提供）

2025/01/11 15:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中罷免連署風潮持續增溫，台中市3個罷免3位市區立委的罷免團體今天下午將在勤美綠園道設攤連署收件，罷免團體表示，在上月立院修法通過選罷法後，罷免收件大增10幾倍，元旦以來收件數也持續增加，目標在農曆春節能達到3個立委各萬份罷免連署，達到安全門檻，衝上第二階段連署數。

台中市3個公民團體在今年5月就開始連署罷免台中市市區3個立委黃健豪、羅廷瑋及廖偉翔，並命名為「斷健行動」「敲羅行動」及「廢翔行動」，週六的市民廣場連署， 民眾相當踴躍參與連署。

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藍白聯手通過選罷法修正案，引發民團憤怒，民團表示，今天藍委去台北參加民眾黨挺貪污釘孤枝活動了，台中選民還不出來嗎，民團明（12）日上午將在南屯國民運動中心推出罷免連署活動，包括四叉貓、八炯、閩南狼等人均將到場助陣，號召民眾一同支持。

另台灣中社有感於國會亂象已波及民主機制，12日下午也推出「大民主時代」行動論壇，包括前聯電董事長曹興誠、筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮及八炯、閩南狼等，都將到台中開講，號召民眾「民主的紛爭，要用更大的民主解決」

台中市3個罷免3位市區立委的罷免團體將在今天下午勤美綠園道設攤連署收件。（敲羅行動行動提供）

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