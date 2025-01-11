王時齊曝111釘孤枝出席名單 周軒：小草釘孤枝就是韓粉大派對

民眾黨111「拒絕綠色威權 還我司法正義」（釘孤枝）活動。（記者陳逸寬攝）

2025/01/11 15:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲日前再度被羈押，民眾黨今日下午在自由廣場舉辦「111釘孤枝：還我司法正義」集結活動，抗議司法不公，媒體人王時齊今日在臉書PO出「111釘孤枝：還我司法正義」活動嘉賓名單，政治工作者周軒看到後也忍不住吐草「原來小草釘孤枝就是韓粉大派對。」

王時齊在臉書PO文指出，釘孤枝活動的名單太精美，1405社會賢達 蘇偉碩醫師、1414 社會賢達 沈政男醫師、1423社會賢達 高虹安前助理 王郁文、1431 串場、1440 民進黨創黨元老 許國泰、1449 民進黨創黨元老 林正杰、1457 串場、1514 馬英九基金會執行長 蕭旭岑、1523 前台大法學院副院長 邱榮舉、1540 中國國民黨立院黨團、1605 來賓、1614 台灣民眾黨立委黨團、1640 館長、1649 雲林縣長張麗善、1658 台灣民眾黨代理主席 黃國昌。

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王時齊在自己貼文留言處大酸「壓軸的光芒令人不敢直視。」，周軒也吐槽「笑死人，原來小草釘孤枝就是韓粉大派對。」

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