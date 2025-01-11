不甩黃國昌嗆聲別來蹭 四叉貓親至111釘孤枝：四線道只封了一線道

網路紅人四叉貓親自到民眾黨111「拒絕綠色威權 還我司法正義」（釘孤枝）活動現場。（圖擷取自臉書）

2025/01/11 15:00

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（11日）天是司法節，民眾黨號召支持者赴台北市自由廣場「釘孤枝」，聲援民眾黨前主席柯文哲並抗議司法不公。針對民眾黨主席黃國昌「千萬不要來蹭」嗆聲，PTT網路紅人「四叉貓」今日親臨現場，PO出自拍照表示「目前四線道只封了一線道，看起來大約3000人。」

黃國昌昨日受訪提到「千萬不要來蹭！不要跑來蹭！想要跑來蹭，明明自己在霸凌人家，還說自己被霸凌，在那邊假哭、裝可愛。這一種的就請你不要來了！」「如果來又不遵守我們的行動準則，糾察隊就會請你出去，事情就這麼簡單」。雖然他未明指是誰，但主持人錢怡君表示「我知道你在說誰」、「可是他一定會來啊」。

請繼續往下閱讀...

四叉貓昨日深夜在臉書PO文表示「我明天會去參加民眾黨的111釘孤枝活動，而且我會遵守他們訂下的活動規則，但如果黃國昌下令派人來攻擊我或拉扯我，我不會還手，我就站著讓世界瞧瞧民眾黨的惡意，代理黨主席很大，但我不會怕」。

四叉貓今日稍早PO出自拍照，可以看到四叉貓在111釘孤枝活動現場的對面，自由廣場區域聚集了一些民眾黨支持者，四叉貓在貼文中表示「『111全黨挺貪污』目前四線道只封了一線道，看起來大約3000人。」

民眾黨111「拒絕綠色威權 還我司法正義」（釘孤枝）活動。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法