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    徐巧芯臉書與林秉文筆戰 苦苓提醒「她」這點

    百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文，涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，前年被依幫助詐欺等罪起訴，現因潛逃出境並遭新北地院發布通緝。（資料照）

    百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文，涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，前年被依幫助詐欺等罪起訴，現因潛逃出境並遭新北地院發布通緝。（資料照）

    2025/01/11 15:21

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文，涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，前年被依幫助詐欺等罪起訴，現因潛逃出境被新北地院發布通緝。近日，他與國民黨立委徐巧芯在臉書上隔空交火，隨後徐巧芯發布不自殺聲明。知名作家苦苓看到後，於臉書發文提醒徐巧芯要小心。

    林秉文在被新北地方法院通緝後離境。他隨後在臉書發文解釋，自己並非因司法問題而逃亡，需要時間處理事情，願意返台面對司法。

    國民黨立委徐巧芯對此在臉書上嚴厲抨擊林秉文，質疑其「棄保潛逃叫做不逃避、坦然接受？」她批評司法單位對林秉文的處置過於寬鬆，認為應採取更強硬的措施，如電子腳鐐監控和羈押禁見等，她還發表不自殺聲明。

    知名作家苦苓隨後在臉書上發文表示「徐巧芯最好不要去惹林秉文，他不是一個會跟人吵架的角色。他會『解決』問題！」，警告徐巧芯不要輕易招惹林秉文。

    有許多網友在下面留言「大哥你人好好，還提醒她」、「笑瘋！你真是好人！」、「這話讓人深深期待！」

    苦苓今（11日）在臉書發文寫下：「徐巧芯最好不要去惹林秉文，他不是一個會跟人吵架的角色。他會『解決』問題！」（圖擷取自苦苓臉書）

    苦苓今（11日）在臉書發文寫下：「徐巧芯最好不要去惹林秉文，他不是一個會跟人吵架的角色。他會『解決』問題！」（圖擷取自苦苓臉書）

    林秉文與徐巧芯於臉書上隔空交火，隨後徐巧芯發布不自殺聲明。（圖擷取自徐巧芯臉書）

    林秉文與徐巧芯於臉書上隔空交火，隨後徐巧芯發布不自殺聲明。（圖擷取自徐巧芯臉書）

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