下週一立院排「妨害司法公正」專報引討論 司法院回應了

民眾黨今天下午將在自由廣場舉辦「111釘孤枝：還我司法正義」集結活動，抗議司法不公。（記者陳逸寬攝）

2025/01/11 14:24

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨今（11日）號召支持者上街「釘孤枝」，而立法院下週一（13日）將以「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯」為題安排專報，引發討論。對此，司法院書面報告指出，「號召民眾上街對抗司法審判者」除有違反集會遊行法等相關法律的情形外，應受憲法集會自由權保障。

前民眾黨主席柯文哲日前再度被羈押，民眾黨今天下午在自由廣場舉辦「111釘孤枝：還我司法正義」集結活動，抗議司法不公。排案召委、民進黨立委鍾佳濱則排定，立法院司法及法制委員會下週一邀司法院、法務部就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告。司法院書面報告稍早已送抵立法院。

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司法院指出，依大法官釋字第445號、第718號解釋意旨，憲法第14條規定人民有集會的自由，屬表現自由的範疇，旨在保障人民以集體行動的方式和平表達意見，與社會各界進行溝通對話，以形成或改變公共意見，係本於主權在民理念，為實施民主政治以促進思辯、尊重差異，實現憲法兼容並蓄精神的重要基本人權。

司法院說，為保障集會自由，國家除應提供適當集會場所，採取有效保護集會的安全措施外，並應在法律規定與制度設計上使參與集會、遊行者在毫無恐懼的情況下行使集會自由；以法律限制集會、遊行的權利，必須符合明確性原則與憲法第23條比例原則的規定，方符合憲法保障集會自由的本旨。

此外，司法院提到，立法院目前審議部分黨團及立委所提的「中華民國刑法修正草案」，若僅係「號召民眾上街對抗司法審判」，未進而對特定司法人員等具體對象為犯罪或關說等行為的情形，似與各該草案所定各罪的構成要件均有未合，惟若有具體個案，仍尊重法院於個案中的認定及判斷。

民眾黨今天下午將在自由廣場舉辦「111釘孤枝：還我司法正義」集結活動，抗議司法不公。（記者李文馨攝）

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