國民黨稱大罷免恐燒6億元 柯建銘反嗆：龜孫子有種就別提

柯建銘今直言，國民黨一面說罷免浪費國家公帑、一面把國家毀了，既然這麼怕、還提出這種論述，「你有種就不要罷免，假如你罷免就是龜孫子，我們來對賭一下」。 （資料照）

2025/01/11 13:54

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘宣稱要罷免41席國民黨區域立委，國民黨昨質疑，罷免1個立委大約要花費1500萬元，41席立委相當於6.15億元。對此，柯建銘今（11日）反嗆，國民黨一面說罷免浪費國家公帑、一面把國家毀了，既然這麼怕、還提出這種論述，「你有種就不要罷免，假如你罷免就是龜孫子，我們來對賭一下」。

大罷免議題延燒，柯建銘今召開記者會指出，國民黨稱罷免一個選區要1500萬，若41個選區至少要6億以上，這沒有錯、數據量化很清楚，但台灣此時此刻若沒發動大罷免，就會接受習近平指揮，藍白要把國家出賣、要亡國滅國，這兩者成比例嗎？這是見樹不見林。

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柯建銘說，若台灣被和平解放，台灣所有的有錢人、上市櫃公司，財產都完全變成零，因為中國一來就是均富，這都屬於國家的錢，這和6億誰比較嚴重？要搞清楚狀況，大罷免不是一個人、柯建銘發瘋亂講的，或是一個黨可以主導的，也不是一個人或一個黨可以阻擋的，這是民意所趨，當民意起來的時候，風吹草偃、摧枯拉朽，沒有人能擋得住，要不要罷免是取決於民意，不是取決於任何一個人。

柯建銘表示，國民黨一直認為他瘋了、亂講，然後鼓動所有台灣人，這不是國民黨怕了、是什麼？盡力抹黑他、侮辱他，說他把罷免當政治玩具、製造仇恨感，「我敬告國民黨，說罷免浪費公帑6.1億，你有種就不要罷免，假如你罷免就是龜孫子」。

柯抨擊，國民黨對國家公帑非常在意，卻把國家毀了、把所有人民的財產變零，這是在莊肖維？騙自己又騙人，民智已開，難道看不懂國民黨在搞什麼鬼，就是國民黨怕罷免，既然這麼怕、也講出這種論述，如果還要提罷免就是龜孫子、講話不算術，大家來對賭一下。

柯也強調，總統賴清德講得很清楚，要用憲法程序、絕不退卻，民進黨當然走釋憲、暫時處分，這再清楚不過，另一句話是「用民主的方式解決民主問題」，罷免有錯嗎？罷免是毒蛇猛獸嗎？國民黨要想一想。

此外，柯建銘提到，他之所以提出要罷免立法院長韓國瑜，正是因為韓沒有一天不違法違憲、聽從國民黨團總召傅崐萁指揮，應該看看劉松藩以降的立法院長是怎麼做事，到現在每天都違反「立法院職權行使法」，而幫兇就是立法院秘書長周萬來及議事處處長高百祥，這兩位被監察院彈劾為時不遠；「出埃及記」有一句話是This land is mine（這塊土地是我們的），這是全世界寫得最好的歌，未來的子孫都要在台灣這塊土地蓬勃發展。

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