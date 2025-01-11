草屯鎮長補選升溫 蔣萬安陪簡賜勝市場拜票

立委馬文君（右1）等人陪簡賜勝（右2）迎接台北市長蔣萬安（右3），將萬安說簡賜勝的政見很好，服務很扎實。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/11 13:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮長補選選前最後一個週六假日，台北市長蔣萬安，今天陪候選人簡賜勝到草屯鎮芬草路中山街市場掃街拜票，被問到綠營將這場補選升溫，並與國會亂象連結的看去時，蔣萬安表示，草屯人有智慧，知道鎮長要選肯做事會做事、踏實有經驗的人選。簡賜勝就是有經驗、服務扎實的人選。

由國民黨徵召的草屯鎮長補選候選人簡賜勝，今天在南投縣長許淑華、立委馬文君等人陪同下，先在芬草路與成功路口集合，等候蔣萬安前來助陣。簡賜勝強調，有蔣萬安的人氣和名氣，相信會讓自己的聲勢更旺，而今天這麼多支持者前來，也證明自己實力 ，服務實在，這場選戰已勝券在握。

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蔣萬安抵達後即穿上簡賜勝的競選背心，他稱讚簡賜勝的老人配載智慧手表、0-6歲幼兒補助等政見很好，對於綠營將該場補選層級升高，並與國會連結，他認為，草屯人有智慧，會選有經驗、服務扎實、踏實會做事的人當鎮長。

蔣萬安等人陪同簡賜勝沿著芬草街市場拜票，不少支持者送青蒜、發粿、菜頭、鳳梨給蔣萬安、簡賜勝等，高喊「凍蒜」，今天是假日市場買菜的人多，機車、人潮和拜票隊伍擠滿芬草路，氣氛熱鬧。

支持者送給簡賜勝、蔣萬安等人青蒜、菜頭，祝簡凍蒜、有彩頭，並開心合照。（記者陳鳳麗攝）

有支持者送上醬油和雞捲給蔣萬安和簡賜勝，表示有「穩中」的寓意。（記者陳鳳麗攝）

蔣萬安陪簡賜勝在草屯芬草路的舊大觀市場掃街拜票。（記者陳鳳麗攝）

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