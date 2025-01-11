不是羅廷「暐」！羅廷瑋送水挺111釘孤枝

小草感謝立委羅廷瑋在寒風中送來礦泉水。（圖由江和樹提供）

2025/01/11 14:02

〔記者黃旭磊、張軒哲／台中報導〕民眾黨前主席柯文哲因京華城案與政治獻金案遭羈押，民眾黨今天舉辦「111釘孤枝」訴求司法正義，台中市集結42台遊覽車、上千人北上集會，臨行前國民黨台中市立委羅廷瑋送上礦泉水，力挺小草捍衛司法公正，羅廷瑋強調，檢調辦柯文哲很多時間「都在政治辦案」，相較於林秉文沒有電子腳鐐棄保潛逃、學甲八八槍擊案等案件明顯不同，呼籲司法應該不受政治干擾。

大里19甲健康公園集結數十輛遊覽車，今天清晨載滿「小草」（民眾黨支持者）出發，車內礦泉水箱印製立委羅廷瑋及「立法院副院長江啟臣」，台中市黨部主委江和樹表示，特別感謝羅廷瑋委員在寒風中送來礦泉水；江啟臣幕僚則說，服務處並未提供礦泉水，是由羅廷瑋聯合服務處提供礦泉水，不便回應。

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民眾黨主席柯文哲涉入京華城政治獻金案遭調查，檢調於去年30日重開羈押庭期間，指稱柯隨行秘書「橘子」許芷瑜曾幫忙辦手機，讓柯能以「羅廷暐」化名與律師聯絡，檢方特別強調是日字旁的「暐」字不是「瑋」。

羅廷瑋表示，檢調跟司法應該秉持專業，不要受政治干擾，顯然現在檢調很多時間都在政治辦案，柯文哲案子看出來司法標準在哪裡，高院第一次撤銷發回是因有逃亡之虞，增加交保金到7千萬還加上電子監控，羈押庭第二次發回態度180度轉變，還提到串證風險。

羅廷瑋說，不要忘記台灣的司法原則，就是無罪推定原則，應與林秉文、學甲槍擊案及88會館等司法案件標準一致。

台中市集結42台遊覽車北上「釘孤枝」。（記者黃旭磊攝）

小草出發前高喊「我們一起北上釘孤枝」。（江和樹提供）

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