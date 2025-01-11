王鴻薇造謠8年拿3億 顏聖紘曬金額：不夠你補我？

中山大學副教授顏聖紘。（資料照）

2025/01/11 14:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新版「財劃法」通過，中央需額外釋出3753億元到地方政府，嚴重衝擊中央施政，農業科研也受衝擊，國民黨立委王鴻薇痛批中山大學副教授顏聖紘瞎扯財劃法預算，與他有關的研究案拿了27案總經費高達3億。對此顏聖紘打臉，他從2004年至今所有研究計畫的金額4500萬左右，「沒有8年內3億的話是大立委要補給我嗎？」

顏聖紘近日針對藍白財劃法修惡表示「因為財劃法修惡金額超過12%，材料費、差旅費分生實驗維修費通通沒了」，引發王鴻薇不滿怒轟「發言基本上就是個準側翼，至於是什麼原因讓他甘願淪為側翼，甚至敢對農業部話粗口，翻開他的研究計畫，只看農業部，他光是在民進黨過去執政8年來，與他有關的研究案子拿了27案總經費高達3億，平均每年3.3案，到113年又拿5案共513萬，我想答案是什麼相當清楚。」

請繼續往下閱讀...

顏聖紘回應，只要登入農業部網站就可以查詢每一個大學教授的計畫，查完以後，他2004年到2024年整整20年所有研究計畫的金額是4550萬6495元，也就是4500萬左右，這個金額應該會被熱門產業科系的笑死吧！所以呢～造謠的傢伙應該要怎麼處理呢？

顏聖紘在另一則貼文補充，剛剛有成大教授提醒，使用GRB系統查詢計畫是有可能把不是自己的經費算在自己頭上，這是真的，隨便查一下，95年度的「重要植物檢疫有害生物檢測技術之研發」的總經費是3470千元，這個計畫一共有6位PI，而根據經費分攤表，我們在這個計畫中分配到的經費其實是大概就是1/6再少一點 （因為我不是這個計畫的召集人啊）。

顏聖紘指出，另外「高海拔山區草原生態系動態調查」這個計畫，我只是被列為共同主持人，但是3567千元的經費不是我的而是主持人的啊，也就是說若你不知道經費分配的實情會被GRB系統所誤導，其實通常只有「單一主持人」的計畫的經費都算是我的，被列為協同或共同主持人的經費通常不是我的喔，這是學術界的常識。

顏聖紘在該篇貼文留言處大酸「我請助理整理20年來（不是8年來）所有部會的計畫（包含國科會、農業部、內政部，還有非常少數的地方政府計畫），總計是這樣喔～沒有8年內3億的話是大立委要補給我嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法