卓榮泰指封殺覆議封殺不了民意 李彥秀：行政院長沒有民意基礎

國民黨立委李彥秀。（羅智強辦公室提供）

2025/01/11 13:02

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院藍白黨團昨天在人數優勢之下，在立法院院會否決行政院對憲法訴訟法所提出的覆議案，行政院長卓榮泰隨後在臉書表示，「封殺覆議，封殺不了民意」。國民黨立委李彥秀表示，此話充分顯示行政院傲慢的心態和卓榮泰對於民意的無知。總統與立法院都是同一天選出來的最新民意，只有行政院長沒有民意的基礎。

李彥秀稱，最新民調顯示，56.7%的民意支持憲訴法的修正，反對的比例僅有30.6%，即使是民進黨的支持者，支持修改「憲訴法」的比例也有54.5%，反對的比例僅有34.3%，絕大多數的民意，包括民進黨的支持者，都是支持憲訴法的修正，這就是「更大的民意」。

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李彥秀表示，覆議失敗後，總統就必須依法公布法律；提出釋憲以及緊急處分，則是行政院或少數黨立委的憲政權利。但她也要提醒民進黨，三讀通過並且經過總統公布的憲訴法，就是中華民國的法律，不論是政府、大法官、人民都必須遵守法律。

李彥秀表示，由於前次賴清德提名人選的不適任，所提大法官都未獲通過，所餘大法官8人，既然沒有達到最低開會門檻，依法就是不能開會。治本之道，就是賴清德立刻補提名大法官人選，讓憲法法庭重新運作。

李彥秀說，賴清德政府什麼議題都選擇硬走、硬衝、硬幹到底，賴清德的心中只有輸贏，沒有協調；民進黨的心中只有對抗，沒有對話，「有政府，會覆議」、「有政府，忙釋憲」、「有政府，窮鬧事」才是台灣民主憲政最大的危機。

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