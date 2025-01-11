國民黨副秘書長、發言人、朱立倫子弟兵將出席白營111釘孤枝活動

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/01/11 12:48

〔記者施曉光／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲日前再度被羈押，民眾黨今日下午將在自由廣場舉辦「111釘孤枝：還我司法正義」集結活動，抗議司法不公，獲得國民黨聲援，雖然國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭不會到場參加，但多位國民黨立委，該黨副秘書長江俊霆、發言人楊智伃以及朱立倫的嫡系子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤都將參與活動。

凌濤今日也公開呼籲藍營支持者，不論過去藍、白之間的互動有多少情緒，今天應拋開個別意見，站出來聲援「司法正義」與「公平審判」，他並強調，這與任何個案無關，因為在面對民主倒退與威權化的威脅下，沒有人能置身事外。

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凌濤指出，民眾黨近期有核心人士坦言，2024總統選舉未能成功合作，是因為當初白營部分決策者擔心「政黨票會流失」，並承認對估票經驗不足，甚至對外道歉，既然民眾黨已經說出「大白話」就應該翻頁了。

他進一步表示，白營的黨主席也為此付出代價，在民進黨執政下，遭遇司法審判過程中明顯的差別待遇，相信小草也不會容許白營內部某些人再跟綠營有所牽連。

凌濤表示，深知藍營支持者還有情緒，但面對新潮流大老及其金主陳啟莊大喇喇設局與檢察官餐敘，針對八八會館購地集團的黃國杰等人大手大腳，林秉文300萬交保潛逃還發文嗆聲，藍、白在野力量必須捐棄成見，集中力量檢驗，更何況立法院如果沒有藍、白聯手，關乎民生的地方財劃法、產業發展促進法又會被民進黨阻攔，彼此互動合作是必然。

凌濤強調，今天下午他將與江俊霆、楊智伃一起參加自由廣場的活動，表達對司法審理過程中「高度針對性、雙重標準以及違反偵查不公開」的強烈不滿，此舉並非針對任何個案，而是響應黨主席朱立倫的呼籲，「我是熱愛台灣民主的台灣人，我堅決反對綠色威權，捍衛台灣的司法正義。」

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