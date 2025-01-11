藍白聯手否決憲訴法覆議案 王鴻薇：總統府10天內要公告實施

國民黨團首席副書記長王鴻薇。（資料照）

2025/01/11 12:44

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院藍白黨團昨天在人數優勢之下，在立法院院會否決了行政院對憲法訴訟法所提出的覆議案，國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，總統府收到通知十天之內要公告實施，讓新的法律上路；而這次憲訴法的設計就是公告日期實施，不管是行政院還是司法院，並沒有可以再延後實施的裁量權。

王鴻薇指出，這是過去針對NCC組織法，立法院通過修法後，行政院竟然投機取巧遲遲不願意公布實施。所以現在針對憲訴法公告日期就要實施，不管總統府還是司法院也好，應遵守法律程序，不該再投機取巧或用各種方式或阻擋法律生效。

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而對於政務委員林明昕表示要提出預防性權力救濟。王鴻薇表示，這也是毀憲亂政，她奉勸總統府、行政院、司法院都應該根據法律程序、根據憲法，讓憲訴法依法實施上路。

王鴻薇表示，所謂的預防性權力救濟，就是在這個法還沒公告實施前就可以來提出釋憲或暫時處分，行政院今天是要賤招盡出嗎？事實上從中華民國行憲以來，憲法法庭從來沒有針對還沒公告施行的法律受理釋憲或是暫時處分，民進黨要破天荒開這個惡例嗎？

王鴻薇表示，民進黨為了讓自己、讓大法官能夠為所欲為，什麼賤招都敢出嗎？她不知道這是不是一個政務委員的個人意見，因為當三法（財劃法、選罷法和憲訴法）通過後，也一堆人使出一些鬼點子，或讓總統不能公告或行政院不要副署，這都是違憲的行為。

王鴻薇奉勸民進黨不要毀憲亂政，一旦這種惡例一開以後永無寧日，完全破壞憲法體制莫此為甚。

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