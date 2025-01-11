憲訴法覆議案遭否決 蘇巧慧：藍白最怕民意反撲、盼更多人站出來

蘇巧慧說，其實藍白最害怕的就是民意反撲，希望有更多人可以站出來，告訴藍白民代，他們在做的是摧毀台灣民主憲政、摧毀過去前輩們累積下來成績，拜託回頭是岸。（記者黃子暘攝）

2025/01/11 12:28

〔記者黃子暘／新北報導〕「憲法訴訟法」修惡，行政院覆議案遭立法院藍白以人數優勢否決。民進黨立委蘇巧慧今（11）日受訪被問及法界、學界的憂慮，下一步是否有策略？蘇巧慧表示，這種修法激怒了人民與學界，大眾不能認同藍白踐踏憲政民主，「把自己變成超越憲政的大怪獸」，藍白現在最怕民意反撲，希望更多人站出來呼籲藍白民代回頭是岸。

蘇巧慧表示，憲訴法這樣修法，非常激怒台灣人民、法界、學界、實務界，不管是法官、律師、學者，只要是對法律有基本認識的人，都對藍白踐踏憲政民主制度，「把自己變成超越憲政的大怪獸」的修法完全不認同，她也是律師，很痛心居然在立院見證憲政被破壞的一刻。

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蘇巧慧說，其實藍白最害怕的就是民意反撲，希望有更多人可以站出來，告訴藍白民代，他們在做的是摧毀台灣民主憲政、摧毀過去前輩們累積下來成績，拜託回頭是岸。

此外，民眾黨今日舉行「111釘孤枝」遊行抗議司法不公，還有國民黨立委會參加。蘇巧慧對此評論，集會遊行是台灣憲政民主保障的基本權利，任何單位要舉辦遊行都尊重，可是，如果遊行主題無法得到多數人民信任，反而是在在地把民意壓縮到極端化，用不正確的事實去鼓動民意；她認為，大家都在看，這樣「民眾黨會讓自己的支持者越來越少」。

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