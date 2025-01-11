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    首頁　>　政治

    陳其邁穿恐龍裝衝刺 氣喘吁吁：比想像中還累

    高雄230隻恐龍競速瞬成羅紀公園，陳其邁（右一）也變裝下場跑，他氣喘吁吁說比想像還累。（記者黃良傑攝）

    高雄230隻恐龍競速瞬成羅紀公園，陳其邁（右一）也變裝下場跑，他氣喘吁吁說比想像還累。（記者黃良傑攝）

    2025/01/11 12:23

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄今（11）日有一場別開生面的「恐龍競速」活動，吸引230多隻大小「恐龍」報名，參賽者身穿恐龍裝，在體育場戶外草皮上衝刺競速，高雄市長陳其邁今也化身恐龍參賽者下場比賽，來回折返跑氣喘吁吁說「比想像中還累」，笑稱參加最速恐龍爭霸賽，好像來到侏羅紀公園。

    「2025高雄富邦馬拉松」今年共有自全球43個國家地區超過萬名熱愛馬拉松跑者，明（12）日將齊聚熱情的港都，賽事總獎金為歷屆之最，除全馬組冠軍維持獎金30萬元、國內組冠軍獎金10萬元外，更提高輪椅組及視障組獎金到23萬4000元，本土選手破全國紀錄獎金也加碼60萬元，總獎金高達296萬4000元，期許跑者突破紀錄。

    恐龍變裝競速是馬拉松前的暖身賽，今（11）日舉行，陳其邁表示，今年總共有200多隻可愛恐龍參加比賽，報名人數比去年多一倍，現場宛如侏羅紀公園大草原，恐龍跑姿逗趣又吸睛，民眾對野性呼喚都很捧場，不管對參賽者還是觀賽者來說都很紓壓。

    恐龍競速賽也分男、女恐龍組，奪冠恐龍可獲8000千元獎金，現場小朋友也爭相與恐龍合照，陳其邁今天也化身恐龍下場比賽，跑得氣喘吁吁地說「比想像中還累」，但很歡樂有趣。

    高雄今（11）日有一場別開生面的「恐龍競速」活動，吸引230多隻大小「恐龍」報名，參賽者身穿恐龍裝，在體育場戶外草皮上衝刺競速。（記者黃良傑攝）

    高雄今（11）日有一場別開生面的「恐龍競速」活動，吸引230多隻大小「恐龍」報名，參賽者身穿恐龍裝，在體育場戶外草皮上衝刺競速。（記者黃良傑攝）

    高雄今（11）日有一場別開生面的「恐龍競速」活動，吸引230多隻大小「恐龍」報名，參賽者身穿恐龍裝，在體育場戶外草皮上衝刺競速，十分吸睛。（記者黃良傑攝）

    高雄今（11）日有一場別開生面的「恐龍競速」活動，吸引230多隻大小「恐龍」報名，參賽者身穿恐龍裝，在體育場戶外草皮上衝刺競速，十分吸睛。（記者黃良傑攝）

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