台中清潔隊採購裝備 被爆「MIT變中國劣質貨」

台中市環保局採購清潔隊員反光背心、反光帽、雨衣、雨鞋，印製簡體字，為中國製。（翻攝自記者爆料網）

2025/01/11 12:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市環保局去年開招標採購清潔隊員反光背心、反光帽、雨衣、雨鞋，以低於底標100多萬、最低標決標買進397萬元產品，民進黨議員江肇國指，決標公告原產地寫中華民國，進貨卻印製簡體字中國產品，廠商明顯以低價搶標，拿中國劣質品充數，環保局如何驗收，「難道台中的清潔隊員辛苦的工作，不值得更好的裝備」、「還是市長盧秀燕現在完全不演了，配合統戰？」

環保局稱文書作業疏失

環保局長陳宏益指原產地國別有文書作業疏失，廠商因逾期交貨及未符合契約規格部分，將依約違約扣款，未來會評估是否以最有利標招標。

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江肇國表示，台中市清潔隊員反光背心、反光帽、雨衣、雨鞋的採購，自包裝上的簡體字清楚可看出就是從中國購入，但市府標單上清楚寫著原產地「中華民國」，廠商拿中國製產品交貨，環保局如何驗收，竟然未察覺貨品有訛誤。

江肇國表示，此標案得標金額低於低標509萬有100餘萬，明顯就是以低價搶標，卻拿中國劣質品充數，基層清潔隊員拿到後驚呼怎麼會發下品質如此糟糕的東西，以前從未有過。

環保局長陳宏益表示，此案招標公告依據公共工程委員會範本，限制投標廠商需為本國廠商，由廠商所供應標的物原產地並無排除特別地區，去年1月18日此案決標公告資料中，在原產地國別欄位填寫中華民國，是指得標者為符合本國廠商資格，對於未能適時更正決標公告的原產地欄位，坦承文書作業疏失，將後續調整修改公告內容，以避免造成誤解。

環保局長陳宏益表示，廠商交貨物品有大陸船期及航運問題，陸續交貨發現原產地為來自大陸地區（中國），出現逾期交貨及未符合契約規格部分，今年1月8日已通知廠商儘速改正，並依約辦理違約扣款處分。

陳宏益表示，清潔人員反光背心、反光帽、雨衣鞋為消耗品，歷來每年採購以最低標公開招標，由於產品沒有資安、國安等問題，因此未規定生產國，一般來說其他縣市也未限制生產國，這次也有3家廠投標，未來將檢討改進，評估是否使用最有利標，鼓勵優良國產品來競標，但受限於WTO相關規範，不會限制生產國別。

環保局說明，113年清潔人員反光背心、反光帽、雨衣、雨鞋採購案，預算金額為509萬1975元，總購置3975套，其中反光衣帽預估每套581元及雨衣雨鞋預估每套750元，採行公開招標以最低標決標方式辦理，得標廠商為桐暉纖維開發有限公司，決標金額397萬8975元，包括反光衣帽計157萬8075元、雨衣雨鞋計240萬900元。

決標廠商以低於底標100多萬、最低標397萬得標，決標公告原產地寫中華民國，進貨卻是印製簡體字中國產品。（翻攝自記者爆料網）

江肇國指「難道台中的清潔隊員辛苦的工作，不值得更好的裝備」、「還是市長盧秀燕現在完全不演了，配合統戰？」（翻攝自江肇國臉書）

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