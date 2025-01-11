被王鴻薇點名罷免 蘇巧慧、張宏陸：人民不會接受優秀立委被罷免

國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇日前點名罷免4綠委，被點名的綠委蘇巧慧、張宏陸今（11）日受訪回應此事。（記者黃子暘攝）

2025/01/11 12:24

〔記者黃子暘／新北報導〕立法院藍白聯手強行通過許多爭議修法，引發各地罷免藍委潮，國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇日前點名罷名4綠委，被點名的綠委蘇巧慧、張宏陸今（11）日受訪回應此事。蘇巧慧說，她和張宏陸都是優秀立委，鄉親都肯定，相信人民不會接受罷免，反倒藍委通過主種踐踏民主的法案，台灣人不樂見；張宏陸指出，尊重對方說法，但相信老天有眼，不會讓真正愛台灣、為台灣做事的立委遭受不公待遇。

針對王鴻薇點名，蘇巧慧表示，她跟張宏陸都是在新北服務第三屆的委員，多次獲得公民監督國會聯盟評鑒為優秀立委，在地方的建設鄉親也都肯定，人民不會接受這樣認真的立委被罷免，反而是國民黨委員在立院仗著人數優勢，通過了種種殘害民主、踐踏民主的法案，其實台灣人都不樂見，國民黨才應該要重視民意，調整自己的方向。

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張宏陸則說，老天自有安排，他們盡心盡力為台灣做事，相信老天不會讓真正愛台灣的立委遭受不公平待遇，老天有眼。

如何看待民進黨立委陳亭妃說「如果罷免是台灣人民的共識，那麼自己一定會身先士卒」？蘇巧慧表示，各地民意湧起，身為民代都應深自檢討反省是否有站在民意、民主法治的一方，整體策略也會尊重黨中央方向，部隊一起前進。

張宏陸則指出，他個人認為罷免終究不是一個可解決問題的方式，但民間自主都尊重，他認為現在環境就要像民主國家解散國會重新改選，才符合民主精神；所有內閣制國家出現這種紛爭，就是解散國會重新改選，日本最近也才改選，台灣民主要走到「真正的民主」就是解散國會重新改選。

至於立法院長韓國瑜發蛇年春聯，自嘲「好像快被罷免了，就是最後一次立法院發春聯，歡迎大家踴躍參加」，蘇巧慧認為這是韓國瑜一個戲謔的提醒，不過這說法也讓大眾看到立院種種議事攻防，這一年來藍白委員不斷利用人數的優勢，用民主方式踐踏民主，國人都看在眼中；這麼多擴權法案、肉桶法案被通過，大眾都擔憂台灣法治民主的未來，希望韓國瑜能夠超越黨派，真正做好立法院院長的角色。

張宏陸說，大家都知這就是韓式幽默的自嘲，韓國瑜也知道不大可能被罷免，只是韓式幽默每次都讓人搞不懂幽默點在哪。

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