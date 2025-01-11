政委林明昕提預防性權利救濟 國民黨批痴人說夢

國民黨文傳會主委李彥秀表示，三讀通過並經過總統公布的「憲法訴訟法」，就是中華民國法律，不論是政府、大法官、人民都必須遵守。（資料照）

2025/01/11 12:39

〔記者施曉光／台北報導〕立法院否決行政院所提「憲法訴訟法」修正覆議案後，行政院政務委員林明昕昨天再提法案公布未生效前聲請釋憲的「預防性權利救濟」主張，國民黨在官方臉書上質疑，所謂預防性救濟只是痴人說夢，並批行政院長卓榮泰要讓憲法法庭變成「東廠」，成為打擊異己的「橡皮圖章」。

國民黨文傳會主委李彥秀表示，三讀通過並經過總統公布的「憲法訴訟法」，就是中華民國法律，不論是政府、大法官、人民都必須遵守法律，目前所餘的8名大法官，既然沒有達到修法後規定的最低開會門檻，依法就是不能開會，治本之道就是賴清德總統立刻補提名大法官人選，讓憲法法庭可以重新運作。

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國民黨表示，卓揆聲稱「憲法訴訟法」修正後會導致憲法法庭癱瘓，事實卻是民進黨政府堅持綠色大法官名單，執意背離人民高達8成的反廢死需求，不惜排擠總預算案審議，就為了讓憲法法庭淪為「血滴子」。

國民黨強調，「憲法訴訟法」第95條明訂生效日期為2024年12月20日，因此應適用「中央標準法」第14條，即公布當日生效，民進黨試圖在法令正式生效前釋憲、暫停處分，用盡手段杯葛，只是為了自己的政治利益玩弄民主制度，在法律程序、制度設計以及實際情況上都站不住腳！

該黨並批評所謂預防性救濟只是痴人說夢，「憲法訴訟法」已有「暫時處分」機制，不需要預防性救濟，而且我國根本沒有預防性違憲審查制度，難道民進黨要干預立法權？而且行政院根本不符聲請釋憲資格。

國民黨表示，賴清德總統提出「綠油油」一片的大法官名單後，憲法法庭簡直淪為民進黨的「血滴子」，企圖將不利於他們的法案以「違憲」之名加以阻擋，把憲法法庭變成打擊異己的橡皮圖章，民進黨真正該做的是反思如何提出足以勝任、公正的大法官，而非繼續妄想酬庸，導致大法官人事案過不了關、員額不足。

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