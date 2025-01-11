忘恩負義！中國壺鈴選手受台灣人照顧 潛伏8年出手禁我國旗

中國壺鈴運動員張天雄受到台灣人照顧，竟突然發難害台灣選手未來只能拿中華台北會旗，甚至嗆聲「留島不留人」。（圖擷自「turnfitness」YT頻道）

2025/01/11 12:21

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕忘恩負義！中國壺鈴運動員張天雄，2017年剛接觸這項運動沒多久，就被台灣選手曾詠麟（現為台灣壺鈴協會理事長）提議一起去南韓世錦賽，讓當時英語不好、形單影隻的張天雄有了依靠，隨後他還和曾詠麟成為訓練夥伴，孰料2024年希臘世錦賽時，張天雄竟對大會要求台灣國旗不得上台，使得台灣選手未來只能拿中華台北會旗，張男後續還在抖音嗆聲「留島不留人」。

張天雄2024年在希臘參賽完後，旋即拍攝抖音影片將自己塑造成「忍辱負重」的英雄，他先是訴說自己從2017年開始，就忍著讓曾詠麟一行人拿台灣國旗上台領獎，畢竟自己只有一個人無法對抗台灣隊，到了2019年去塞爾維亞時，張天雄帶著其他中國選手想要發難，但曾詠麟等人並未參賽只好作罷。

請繼續往下閱讀...

張天雄說，後來受到疫情影響，導致自己數年沒有比賽，這次去希臘終於辦到自己8年來想做的事情，亦即向大會反映台灣國旗的問題，也成功讓台灣選手之後上台必須用中華台北會旗。

張天雄在影片中言語激烈，指責曾詠麟曾在上海健身房工作，賺著中國的錢卻說自己不是中國人，「那你就go back to your fxxking Taiwan，我們留島不留人。」

曾詠麟對此則在臉書回應，強調張天雄在影片中不僅公開霸凌他和台灣隊，還帶有明顯的政治意圖，試圖製造矛盾，甚至辱罵他的家人，因此自己當下第一時間向IUKL（國際壺鈴聯盟）反映，IUKL隨即要求中國隊道歉，但中方不但拒絕還多次利用社群媒體進一步製造矛盾。

曾詠麟坦言，他對此感到非常無奈與痛心，畢竟台灣隊自2017年參與IUKL世錦賽以來，始終秉持友善、尊重與團結的價值觀，與各國選手攜手推廣壺鈴運動，孰料中國隊卻以霸凌的方式挑釁、詆毀。

網友們見狀紛紛留言支持曾詠麟，怒斥張天雄利用別人那麼久，竟然還有臉做這種事情，還有人感嘆真的不要跟中國人有任何交集，畢竟許多對岸的「好朋友」在講到兩岸話題時，往往就會變成「戰狼」。

曾詠麟向IUKL投訴後似乎奏效，張天雄抖音目前已看不到原影片，不過他又上傳新片段說明刪除原因，主要在於他的行為被認為太極端，但他感到自己身為中國人這樣做並沒有錯。

IUKL執行委員會表示，針對台灣運動員持台灣國旗一事已做出警告，未來必須拿中華台北會旗；至於張天雄對曾詠麟做出暴力威脅，則裁定張男全面禁賽2年，除非他在網路上向曾詠麟公開道歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法