不敵肺癌折磨 63歲彰化縣員林市長游振雄今晨病逝

國民黨籍彰化縣員林市長游振雄今（11日）晨驚傳病逝，享壽63歲。（資料照）

2025/01/11 10:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨籍彰化縣員林市長游振雄今（11日）晨驚傳病逝，享壽63歲。游振雄近兩年飽受癌病之苦，但積極接受治療，並堅持每天進辦公室辦公，惟近半年病況加劇，去年12月前往醫院開刀，原本恢復狀況不錯，未料今晨病況急轉直下，急救至凌晨3點仍撒手人寰，目前遺體已經回到員林住家，家人均陪同在一旁。

游振雄（1962年-2025年）曾是健力國手，後來競選縣議員，並連續當選5屆，2018年轉戰員林市長成功，2022年連任，在地方深得人心，市民們喜愛以「雄大市長」稱呼，據了解，游振雄近2年飽受肺癌轉移淋巴之苦，醫院、辦公兩頭跑，最近一次公開露面是10月中，但原本壯碩的身形，已經瘦弱不少。

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游振雄兒子今早在臉書貼文父親過世消息，並寫給父親一封信，據了解，游振雄病逝前希望兒子能夠繼承他的政治衣缽，繼續為民服務。

員林市長游振雄近年飽受癌病之苦，但積極接受治療，最近一次公開露面是10月中，但原本壯碩的身形，已經瘦弱不少。（擷自員林市長游振雄臉書）

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