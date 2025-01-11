為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市府公布蔣萬安施政滿意度67％ 簡舒培：自我感覺太良好

    台北市政府公布民調，市民對台北市長蔣萬安的施政表現滿意度為67%。（記者何玉華攝）

    台北市政府公布民調，市民對台北市長蔣萬安的施政表現滿意度為67%。（記者何玉華攝）

    2025/01/11 11:07

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府研考會公布去年底民調，市民對台北市長蔣萬安的施政表現滿意度為67%，是上任後的新高，研考會指出，調查資料顯示蔣萬安滿意度穩定維持在65%左右，市府在過去一年中所付出的努力，得到市民的認可。台北市議會民進黨團總召簡舒培質疑是自我感覺太良好，國民黨團總召張斯綱則說，以目前路線繼續施政，市民可以接受；民眾黨團總召陳宥丞認為，數據是對市政的整體感受，而非對蔣萬安個人。

    根據研考會的資料，市府各項施政都獲得肯定，醫療健康、治安、公安消防以及環保等面向滿意度超過75%；教育、文化活動、社會福利、觀光活動以及帶動城市運動風等滿意度在64%至72%之間；經濟發展及交通滿意度各為56%、52%；行政效能及生活品質分別為70%、82%。

    市府表示，目前尚有捷運工程以及各項交通改善工程措施持續進行，市民對交通壅塞、公共運輸效率及道路品質改善有較高期待，各單位將持續努力優化交通品質；且隨著大巨蛋啟用經濟效益加成，在產業推動、商圈活絡或觀光旅遊特色活動將更能靈活發展。

    研考會表示，調查是於12月10日至13日晚間進行家戶電話訪問，成功訪問20歲以上1075人，2143人拒訪，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.99個百分點以內。

    簡舒培對於蔣萬安的施政表現滿意度為67%，質疑是自我感覺太良好，「研考會又幫市長擦脂抹粉嗎？」蔣萬安是三寶爸，花拳繡腿，實質需要決策能力時看不到，特別是寶林茶室中毒案，最近又發生饗饗疑似中毒案，衛生滿意度卻達83%，「難道又是求真民調公司所做的民調？」

    張斯綱說，滿意度超過不滿意度18%，顯示以目前路線繼續施政，市民可以接受；對照中央政治鬥爭的氣氛，市民更有對照感。他建議蔣萬安未來順利爭取連任後，要找出有別於台北大巨蛋的新標竿型政策。

    陳宥丞認為，這是對市政的整體感受度，而非對蔣萬安個人施政滿意度。民調無法突顯市民在意的兒少、食安等議題，且市府與遠雄談判大巨蛋迄今牛步，也無法從數據上客觀呈現。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播