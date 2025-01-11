北市府公布蔣萬安施政滿意度67％ 簡舒培：自我感覺太良好

台北市政府公布民調，市民對台北市長蔣萬安的施政表現滿意度為67%。（記者何玉華攝）

2025/01/11 11:07

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府研考會公布去年底民調，市民對台北市長蔣萬安的施政表現滿意度為67%，是上任後的新高，研考會指出，調查資料顯示蔣萬安滿意度穩定維持在65%左右，市府在過去一年中所付出的努力，得到市民的認可。台北市議會民進黨團總召簡舒培質疑是自我感覺太良好，國民黨團總召張斯綱則說，以目前路線繼續施政，市民可以接受；民眾黨團總召陳宥丞認為，數據是對市政的整體感受，而非對蔣萬安個人。

根據研考會的資料，市府各項施政都獲得肯定，醫療健康、治安、公安消防以及環保等面向滿意度超過75%；教育、文化活動、社會福利、觀光活動以及帶動城市運動風等滿意度在64%至72%之間；經濟發展及交通滿意度各為56%、52%；行政效能及生活品質分別為70%、82%。

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市府表示，目前尚有捷運工程以及各項交通改善工程措施持續進行，市民對交通壅塞、公共運輸效率及道路品質改善有較高期待，各單位將持續努力優化交通品質；且隨著大巨蛋啟用經濟效益加成，在產業推動、商圈活絡或觀光旅遊特色活動將更能靈活發展。

研考會表示，調查是於12月10日至13日晚間進行家戶電話訪問，成功訪問20歲以上1075人，2143人拒訪，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.99個百分點以內。

簡舒培對於蔣萬安的施政表現滿意度為67%，質疑是自我感覺太良好，「研考會又幫市長擦脂抹粉嗎？」蔣萬安是三寶爸，花拳繡腿，實質需要決策能力時看不到，特別是寶林茶室中毒案，最近又發生饗饗疑似中毒案，衛生滿意度卻達83%，「難道又是求真民調公司所做的民調？」

張斯綱說，滿意度超過不滿意度18%，顯示以目前路線繼續施政，市民可以接受；對照中央政治鬥爭的氣氛，市民更有對照感。他建議蔣萬安未來順利爭取連任後，要找出有別於台北大巨蛋的新標竿型政策。

陳宥丞認為，這是對市政的整體感受度，而非對蔣萬安個人施政滿意度。民調無法突顯市民在意的兒少、食安等議題，且市府與遠雄談判大巨蛋迄今牛步，也無法從數據上客觀呈現。

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