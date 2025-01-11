二度查訪罷免涂權吉觀音連署站點 警方：為建立聯繫報案窗口

罷免涂權吉的觀音連署站已設置在觀音區中山路上。（擷取自網路）

2025/01/11 10:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「桃汰立委，罷免OUT」活動持續進行中，發起活動的「民主補破網」在桃園市觀音區中山路增設連署罷免國民黨立委涂權吉的固定站點後，9日警方二度派員前往查訪，引來綠營桃園市議員在臉書發文質疑「公權力為何要介入」，警方強調，派員前往是為了建立聯繫報案窗口，以利後續維護民眾連署安全，並防止危害滋擾事情發生。

大園警分局新坡派出所9日上午9點多撥打一通電話到固定站點後，同日上午10點多先派員前往，因未遇到固定站點負責人，同日下午2點多再派員前往，民進黨桃園市議員黃瓊慧、魏筠不滿，在臉書上發文質疑「罷免是人民的權利，公權力為何要介入」；大園警分局說明，致電或派員前往固定站點，都是為了建立聯繫報案窗口，並告知負責人與志工，若遇滋擾事件，可於第一時間通知派出所到場處理，另提供設置滅火器或加裝監視錄影器等安全維護建議。

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針對涂權吉的連署罷免活動，今明另有3場，分別是今天下午3點在楊梅區頭重溪柚子公園與明天下午1點在楊梅區新梅兒童公園、大園區橫山書法公園舉辦。

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