民眾黨台中集結42車北上釘孤枝 江和樹喊話：不要理會四叉貓

小草出發前高喊「我們一起北上釘孤枝」。（圖由江和樹提供）

2025/01/11 10:41

〔記者黃旭磊／台中報導〕民眾黨前主席柯文哲因京華城案與政治獻金案被羈押，民眾黨今天舉辦「111釘孤枝」遊行，台中市集結42台遊覽車、上千人北上抗議，台中市黨部主委江和樹特別感謝立委羅廷瑋寒風中送來礦泉水，也呼籲小草遇到放話會出席的網紅「四叉貓」，互相尊重不要理會。

強烈大陸冷氣團來襲，台中市今天清晨低溫不到13度，南屯區民眾黨台中市黨部、大里19甲健康公園及豐原區大明路集結數十輛遊覽車，民眾冒寒風參加「釘孤枝」活動，有媽媽帶著兩個小孩趕在發車前抵達，江和樹率隊於出發前高喊「我們一起北上釘孤枝」，支持者鼓掌叫好。

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江和樹說，司法讓人民沒辦法相信，「釘孤枝」活動像總統大選般的熱情整個上來，台中有42台遊覽車北上，一台遊覽車40人加總，只有台中，彰化、南投還沒算就有上千人相挺，國民黨立委羅廷瑋也送礦泉水來，感謝這麼冷的天氣送暖，呼籲呼籲賴總統正視司法公正。

由於台北地方法院於去年12月重開羈押庭審理柯文哲，檢方查出柯文哲拿幕僚「橘子」手機化名「羅廷暐」與律師聯絡，羅廷瑋送水給小草引發聯想，對此，羅廷瑋辦公室並未回應。

對於網紅「四叉貓」放話出席「釘孤枝」集會，江和樹表示，民眾黨支持者理性，尊重不同訴求，「不要理會他」就好。

小草感謝立委羅廷瑋寒風中送來礦泉水。（圖由江和樹提供）

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