黃國昌暗嗆別來蹭111釘孤枝！四叉貓回應了 網諷：多怕被點人數

民眾黨發起「111釘孤枝」活動，代理主席黃國昌昨暗嗆網紅四叉貓「千萬不要來蹭」、「在那邊假哭、裝可愛」對此四叉貓回應，表示還是會現身，並強調「如果黃國昌下令派人來攻擊我或拉扯我，我不會還手，我就站著讓世界瞧瞧民眾黨的惡意」。（圖擷自YouTube）

2025/01/11 09:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金假帳案，目前持續被羈押禁見，民眾黨為此發起「111釘孤枝」活動，代理主席黃國昌昨暗嗆網紅四叉貓「千萬不要來蹭」、「在那邊假哭、裝可愛。這一種的就請你不要來了！」對此四叉貓也高EQ回應，表示還是會現身，並強調「如果黃國昌下令派人來攻擊我或拉扯我，我不會還手，我就站著讓世界瞧瞧民眾黨的惡意」。

柯文哲涉京華城弊案及政治獻金假帳案被起訴，日前台北地院裁定再度羈押禁見3個月，民眾黨代理主席黃國昌聲稱綠色威權及司法不公，並發起「111釘孤枝」活動。

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黃國昌昨日受訪提到「千萬不要來蹭！不要跑來蹭！想要跑來蹭，明明自己在霸凌人家，還說自己被霸凌，在那邊假哭、裝可愛。這一種的就請你不要來了！」「如果來又不遵守我們的行動準則，糾察隊就會請你出去，事情就這麼簡單」。雖然他未明指是誰，但主持人錢怡君表示「我知道你在說誰」、「可是他一定會來啊」。

該段內容也被鄉民轉發到PTT，網友紛紛嘲諷「公民運動禁止別人去？」、「是多怕被點人頭 XDD」、「等等，點名一個沒公職、沒領錢的網紅？」、「不就怕被數人數......」、「有種你動他啊XDD集會遊行還篩選人哦？」、「四叉去參加各種場子都沒當場做出挑釁行為吧」、「夜壺昌這麼怕，還點名勒」、「真的蠻誇張的，KMT都不會這麼喊了XD」。

對此四叉貓昨也在臉書發文表示「我明天會去參加民眾黨的111釘孤枝活動，而且我會遵守他們訂下的活動規則，但如果黃國昌下令派人來攻擊我或拉扯我，我不會還手，我就站著讓世界瞧瞧民眾黨的惡意，代理黨主席很大，但我不會怕」。

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