北市8首長特別費被刪1000元 簡舒培：跨黨派對施政沒信心

台北市議會民進黨團總召簡舒培。（記者何玉華攝）

2025/01/10 23:38

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議會審議台北市政府今年度總預算案，其中9個局處首長的特別費被刪減，民進黨團總召簡舒培表示，跨黨派議員對市府的施政沒信心，國民黨團書記長張斯綱表示，議員們對局處處理業務相關案件不滿意，後續有需要改善。

台北市議會審議總預算案，對各局處首長表現砲聲隆隆，有9個局處首長的特別費被刪減，其中社會局長、教育局長、體育局長、民政局長、人事處長、人事處副處長、衛工處長、殯葬處長等8人被刪減1000元，而動保處長被刪減4萬6000元最多。

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動議刪除動保處長特別費的民進黨議員王閔生說，民眾去年5月透過他向動保處檢舉，寵物旅館虐待動物，動保處以各種理由推託，包括受虐時間已是一年多前、無法可罰；又說要請農業部函釋、還要請示開罰，直到10月底開罰之後，11月該家旅館又獲得優等評鑑，整個處理過程荒腔走板、責任怠惰，已成「動物加害處處長」。

而在議員顏若芳、簡舒培質詢北市人口政策後，人事處發函公務員鼓勵設籍台北市，顏若芳等認為內容扭曲質詢內容，要求刪除特別費；另因兒虐、幼兒性侵猥褻案處理，教育局長、社會局長特別費也被刪減。

簡舒培指出，這次審議過程附帶決議非常多，代表跨黨派議員對市府的施政沒信心，才會下決議來糾正市府；此外，也是有史以來最多局處長特別費被刪減的一次，代表這些局處首長跟議會溝通出現問題，甚至在政黨協商過程中，意見最多的反而是國民黨議員，連執政黨議員都不買市府的單，議會表決甚至還要國民黨北市黨部主委黃呂錦茹來壓陣。

國民黨團書記長張斯綱表示，許多局處對業務有關的案件處理不好，包括寵物評鑑制度、里界劃分等，議員透過特別費的刪減，希望局處首長未來更精進。

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