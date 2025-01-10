民眾黨號召1/11自由廣場「釘孤枝」 周榆修稱已破萬人自主報名

民眾黨秘書長周瑜修（左三）、台北市議員林珍羽（右一）、黃?瑩（右二）、張志豪（右三）、新北市議員陳世軒（左二）及國際部主任林子宇（左一）等，10日在民眾黨中央黨部舉行「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」行前記者會，號召支持者站上街頭，對抗綠色威權。 （記者劉信德攝）

2025/01/10 14:18

〔記者李文馨／台北報導〕台灣民眾黨今（10日）於中央黨部舉辦「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」行前記者會，民眾黨秘書長周榆修表示，目前已經有破萬人自主報名，提醒群眾注意保暖跟攜帶雨具；另也提醒，他有接獲相關情資，明日活動現場會有少數滋事份子、不懷好意的人，呼籲支持者勿攜帶與活動無關的旗幟。

台灣民眾黨今日於中央黨部舉辦行前記者會，由秘書長周榆修以及台北市議員張志豪、黃瀞瑩、林珍羽，新北市議員陳世軒、國際部主任林子宇共同召開記者會號召全台民眾，11日下午2點齊聚自由廣場，為台灣司法正義發聲。

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文宣部主任李頂立表示，明天的集會從中午12時開始，先是公民講堂讓民眾上台表達訴求，一路延續到下午2時活動正式開始，屆時將有社會賢達、政界人士、中國國民黨團、台灣民眾黨黨公職陸續宣講，最後將進行行動宣示。吳怡萱也提到，自由廣場牌樓於傍晚將會打上綠色恐怖的光，相信看起來會「陰森得美麗」。

周榆修表示，賴政府司法雙標，從柯文哲的司法案件，到最近通緝犯林秉文的「民主逃亡」、「民主發文」，以及北檢檢察官跟新潮流大老吳乃仁共同出席低消6萬元餐敘，一件又一件創造司法驚喜，這些荒謬的司法事件，反應在111釘孤枝的集會上，讓自主報名人數逐漸飆升，目前已經破萬人。

林子宇表示，盼藉由111的集會，向國際表達台灣司法的不公不義，從川普的案例就能看到，川普從被起訴到定罪，審判期間沒有遭羈押任何一天，對比之下，國際友人看到柯文哲被這般對待，都表示實在太誇張，很多海外僑胞紛紛自發性自製各國語言，響應活動的文宣，呼籲關心台灣民主發展的國際友人站出來。

張志豪指出，過去幾個月偵查不公開變偵查大公開，無罪推定變絕對有罪確定，甚至因為現今科技發達，使用通訊軟體會有嚴重串證可能，都是刷新三觀的獨特見解，試問從今以後刑事案件只要是非單一被告、只要有證人，台灣是否就沒有交保可能？呼籲大家站出來，向綠色威權、司法不公，表達強烈抗議。

黃瀞瑩以自身被傳訊的經驗舉例，自己進到調查局問話不到1小時，大批媒體就出現在調查局門口，質疑台灣司法到底可否繼續信任；林珍羽提到，柯文哲的起訴書宛如是週刊報導精裝版，如果今天容忍北檢跟週刊這樣肆意妄為，明天可能就會面臨更多威權統治，上街頭不只為柯文哲，為的是台灣的人權自由跟民主價值。

陳世軒表示，過去常講「今日柯文哲、明日任何人」，他認為要修正成「只要你跟民進黨好，就不會是任何人」，從陳啟昱、鄭文燦、再到林秉文都是例子，司法正義應該套用在每個人身上，而不是民進黨的標準上。

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