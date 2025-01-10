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    小笠原欣幸預言民眾黨2028藍白合 周榆修：我們既非小綠也不會是小藍

    民眾黨秘書長周榆修今（10）日表示，實踐前主席柯文哲在總統大選對選民的承諾才是目前主要工作，「我們是有自主性的政黨，既非小綠當然也不會是小藍」。（記者劉信德攝）

    民眾黨秘書長周榆修今（10）日表示，實踐前主席柯文哲在總統大選對選民的承諾才是目前主要工作，「我們是有自主性的政黨，既非小綠當然也不會是小藍」。（記者劉信德攝）

    2025/01/10 14:03

    〔記者李文馨／台北報導〕日本學者、現為清大榮譽講座教授的小笠原欣幸昨分析2025年台灣政局走向，並預言支持度只剩10%的民眾黨，在2028年總統大選會選擇藍白合，支持國民黨推出的人選。對此，民眾黨秘書長周榆修今（10）日表示，實踐前主席柯文哲在總統大選對選民的承諾才是目前主要工作，「我們是有自主性的政黨，既非小綠當然也不會是小藍」。

    小笠原欣幸發文提到，民眾黨在過去1年內的支持度幾乎減半，如今所剩的多是忠誠度極高的基本盤，支持度應該已經觸底，未來很可能會持續維持在10%左右的水準；他也預言，再過3年的2028年總統大選，將會是一場由尋求連任的賴清德，與在野黨共推的單一候選人一對一的對決，而民眾黨應會選擇支持國民黨所推出的總統候選人。

    周榆修對此表示，民眾黨作為自主性政黨，外界對於支持度有很多期許，黨都尊重且會自我鞭策；至於什麼顏色跟什麼顏色合，不是他們現在最主要的工作。

    周榆修強調，民眾黨現在在立法院跟各地方黨團都要有很好的表現，實踐前主席柯文哲在2024年總統大選對於民眾的莊嚴承諾，這才是目前要做的工作，「我們是有自主性的政黨，既非小綠當然也不會是小藍」。

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