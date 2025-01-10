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    拒邀閣揆說明憲訴法覆議案 綠委痛批藍白「荒謬」

    對於藍白拒絕邀請行政院長赴立法院說明憲法訴訟法覆議案，民進黨立委鍾佳濱痛批「荒謬！」（記者謝君臨翻攝）

    對於藍白拒絕邀請行政院長赴立法院說明憲法訴訟法覆議案，民進黨立委鍾佳濱痛批「荒謬！」（記者謝君臨翻攝）

    2025/01/10 13:34

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對「憲法訴訟法覆議案」，立法院定於下午2時30分進行表決。朝野黨團稍早在行政院長被迫缺席說明的情況下進行「審查」。對於行政院窒礙難行的理由，司法及法制委員會民進黨籍召委鍾佳濱說明，指藍白倉促修法，直接修第30條覆蓋其餘條文對於憲法法庭審查員額之規定，「可以這樣做嗎？」他批評，「為何不請行政院長說明，立院連自己搞什麼鬼都不知道，荒謬！」

    立院上月20日三讀通過由藍白陣營所主導的憲訴法修正案，要求憲法法庭要有10位大法官才能審議；若要做成違憲判決至少要有9位大法官同意。行政院認為有窒礙難行之處，本月2日經總統核可移請立院覆議。韓國瑜6日、9日召集朝野黨團協商，均無法達成共識，今日朝野立委將就覆議案進行表決。

    而在表決前，立院國民黨團、民眾黨團於上午院會變更議程，將院會改為全院委員會，並在不邀請閣揆說明的情況下進行「審查」，由各黨團推派成員發言。

    國民黨立委羅智強表示，根據新國會智庫委託趨勢民調公司於本週作出的最新民調，有56.7%支持新版憲訴法，請民進黨不要再鬧了，鬼哭神嚎。他也強調，憲法判決是國家的根本，豈容少數大法官恣意踐踏民意。

    民眾黨立委黃珊珊指出，現行憲法法庭運作有重要缺漏，判決裁定定位成「現有總額」，沒有下限，只要少數大法官就可作出攸關國家發展的判決，這是全世界都沒有的狀況。做出嚴謹且莊嚴的判決下限人數，是立院必須有的職權。

    民進黨立委蔡易餘說，覆議案是讓立院彌補錯誤，不能讓未來的台灣沒有憲法法庭，斷送人民救濟權利。這次的違憲立法，造就了有史以來最退步的憲法法庭，要有10位大法官出席，9人同意才能做成違憲判決，難度高達90%，比戒嚴時代還要困難的釋憲聲請，這次修法本質上已經違憲。

    憲法增修條文規定，行政院對於立院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立院覆議。立院對於行政院移請覆議案，應於送達15日內作成決議。覆議時，如經全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

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