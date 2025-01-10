為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國會亂象生民怨 11/12台中「大民主時代」論壇曹興誠、翁達瑞開講

    國會亂象催出民怨，12日台中「大民主時代」論壇，曹興誠、翁達瑞都來開講。（圖：擷自台灣中社臉書）

    國會亂象催出民怨，12日台中「大民主時代」論壇，曹興誠、翁達瑞都來開講。（圖：擷自台灣中社臉書）

    2025/01/10 14:11

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕藍白立委攜手在立法院接連修法亂象，催出民怨，罷免國民黨濫權立委行動在台中遍地開花，台灣中社有感於國會亂象已波及民主機制，12日推出「大民主時代」行動論壇，包括前聯電董事長曹興誠、筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮及八炯、閩南狼等，都將到台中開講，號召民眾「民主的紛爭，要用更大的民主解決」。

    台灣中社社長賴靜嫻指出，現今國會亂象，讓民眾對藍白立委諸多亂紀行為倍感厭煩，但包括修選罷法，訂出超高門檻的罷免條件，開始讓不少人產生民主權危機意識，「買東西不滿意至少可以7天內退貨」，但遇到政治、負評民代，民眾卻沒有「退貨權」，未來選舉竟只能「起手無回」。

    賴靜嫻說，民主是台灣人民的基本權益，如今藍白立委不顧及民意的惡意操作，已引起人民的憤怒，台灣中社盼在國會亂象下推出論壇，讓關心民主的民眾一起關注如何面對民主的紛爭，更重新審視民主的選擇；她說，論壇預計開放200席，報名秒殺，顯見民怨爆棚。

    台灣中社訂12日中午2點在集思台中．文心會議中心4樓（台中市西屯區文心路二段107號4樓）推出「大民主時代」行動論壇，由逢甲大學都市計畫空間資訊副教授劉曜華主持，與談來賓有包括曹興誠、 翁達瑞（陳時奮）、醫師杜承哲及近來極受矚目的「閩南狼」陳柏源、「八炯」温子渝及山海公民拆樑行動發言人李晏蓉等參與。

    除現場入場外，活動也會同步直播，網址後續公告於台灣中社臉書專頁，歡迎民眾線上與會。活動除台灣中社主辦，另有逢甲巴宰會籌劃與包括獨盟台中分部、好民文化行動協會、台灣社、台灣北社、台灣南社、台灣東社、台灣客社等共同參與。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播