國會亂象生民怨 11/12台中「大民主時代」論壇曹興誠、翁達瑞開講

國會亂象催出民怨，12日台中「大民主時代」論壇，曹興誠、翁達瑞都來開講。（圖：擷自台灣中社臉書）

2025/01/10 14:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕藍白立委攜手在立法院接連修法亂象，催出民怨，罷免國民黨濫權立委行動在台中遍地開花，台灣中社有感於國會亂象已波及民主機制，12日推出「大民主時代」行動論壇，包括前聯電董事長曹興誠、筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮及八炯、閩南狼等，都將到台中開講，號召民眾「民主的紛爭，要用更大的民主解決」。

台灣中社社長賴靜嫻指出，現今國會亂象，讓民眾對藍白立委諸多亂紀行為倍感厭煩，但包括修選罷法，訂出超高門檻的罷免條件，開始讓不少人產生民主權危機意識，「買東西不滿意至少可以7天內退貨」，但遇到政治、負評民代，民眾卻沒有「退貨權」，未來選舉竟只能「起手無回」。

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賴靜嫻說，民主是台灣人民的基本權益，如今藍白立委不顧及民意的惡意操作，已引起人民的憤怒，台灣中社盼在國會亂象下推出論壇，讓關心民主的民眾一起關注如何面對民主的紛爭，更重新審視民主的選擇；她說，論壇預計開放200席，報名秒殺，顯見民怨爆棚。

台灣中社訂12日中午2點在集思台中．文心會議中心4樓（台中市西屯區文心路二段107號4樓）推出「大民主時代」行動論壇，由逢甲大學都市計畫空間資訊副教授劉曜華主持，與談來賓有包括曹興誠、 翁達瑞（陳時奮）、醫師杜承哲及近來極受矚目的「閩南狼」陳柏源、「八炯」温子渝及山海公民拆樑行動發言人李晏蓉等參與。

除現場入場外，活動也會同步直播，網址後續公告於台灣中社臉書專頁，歡迎民眾線上與會。活動除台灣中社主辦，另有逢甲巴宰會籌劃與包括獨盟台中分部、好民文化行動協會、台灣社、台灣北社、台灣南社、台灣東社、台灣客社等共同參與。

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