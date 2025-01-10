國旅哀鴻遍野 藍籲解除赴中禁團令、鬆綁限縮中客政策

國旅哀鴻遍野，國民黨立委呼籲解除赴中禁團令、鬆綁限縮中客政策。（記者方賓照攝）

2025/01/10 13:48

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今日召開「國旅哀鴻遍野，交通部束手無策？！」記者會表示，墾丁旅客人數創41年來最低紀錄，全台觀光產業都在過寒冬，國民黨團要求民進黨政府要設法解決問題，包括解除赴中禁團令，以及鬆綁限縮中客的政策，讓台灣能夠迎來兩岸觀光交流的春天。

屏東墾丁（恆春半島）去年旅遊人次幾乎跌破兩百萬關卡，又傳出三家連鎖飯店都在上半年撤出墾丁，國民黨立委李彥秀表示，觀光產業已經變成觀光「慘業」，甚至變成觀光地獄，2023年民進黨政府說要讓觀光翻倍，結果總統賴清德上任後，又把目標觀光人次從一年1000萬下降到750萬人次，如今台灣出境人次達到疫情前的97%，入境僅有60%，交通部觀光署交出一份不及格的成績單。

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李彥秀指出，以往暑假期間墾丁房間一房難求，如今墾丁住宿率只有五成，近期花蓮訂房率僅有21%，是全台倒數。台灣觀光一年觀光逆差高達36.9億元，全世界都在拚觀光，只有台灣還在過寒冬，民進黨政府要想辦法解決問題，光只會灑錢補助是不夠的，更不該以意識形態來治理。

國民黨立委張嘉郡也說，春節期間全台飯店訂房率僅36%，首度跌破四成，創下史上新低，觀光署說是房價太高所致，但真正原因其實很複雜，包括國際旅客不來、景點缺乏規劃等，觀光署怪高房價，就是搞不清楚自己的責任，既無能又失能。

國民黨立委游顥指出，前總統馬英九執政8年期間，觀光產業繁榮興盛，吸引大量國際、兩岸旅客來台，現在台灣旅遊業有如進入加護病房，南投日月潭以前遊客人滿為患，現在假日住房率不到五成，賴政府應該修正限縮中客的政策，並成立觀光研訓院、召開觀光國事會議等。

游顥強調，賴清德與民進黨團與其發動全國大罷免，不如拯救全國旅遊業，讓觀光業重回如馬總統執政時期的正軌。

國民黨立委陳玉珍表示，金門去年10月迎來中客，週末民宿一房難求，民宿業者紛紛擴大經營規模，到處都是客人，金門業者非常高興，如今小三通航班已遠遠不足，已經向交通部要求加開班次。其實台灣還在實施禁團令，台灣人無法組團到大陸旅遊，所以旅遊、觀光是促進各地人民交互交流，政府一定要以民為念，重新思考這些問題。

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